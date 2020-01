El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que si hubiese una invasión militar en Venezuela, primero irían a la “casa” de los opositores que quedarán catalogados como “traidores a la patria”.

“En Inglaterra le dieron un tortazo a Juanito Alimaña (Juan Guaidó), cómanse esa torta vale, no puedo estar de acuerdo con eso. Él no le dijo a nadie de ese viaje y en la oposición están molestos porque no los llevó, ese es problema de ellos, pero la justicia tengan la certeza de que va a llegar. Lo de Colombia no es una cumbre antiterrorista es una cumbre de terroristas”, sostuvo Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

En torno a una supuesta intervención militar, agregó que “de ocurrir algo aquí en Venezuela, tengan la certeza de que primero vamos a la casa de ustedes (opositores). Ravell se burla cuando digo que los milicianos van a derrotar a los gringos. Yo le digo algo señor Ravell. Si EEUU pone un solo pie en Venezuela vamos a ir por ustedes. Digan de mí lo que quiera, pero todos aquellos que han llamado a intervención, el día que ocurra algo parecido debemos tratarlos como traidores de la patria. Nosotros tenemos una gentecita para los gringos pero primero tenemos una para los traidores”.

“No vamos a dejar que vayan a quemar los pasillos del Parlamento, hasta en los pasillos están sesionando las comisiones de la ANC. Y los opositores hablan puro de los colectivos”, acotó.

Sobre la gira del líder opositor Juan Guaidó, dijo que “lo que sé es que en una semana le dirán a Juanito Alimaña, ¿para que fuiste a Colombia y esas reuniones y no has sacado a Nicolás?. Ahora este año preparémonos para las elecciones parlamentarias. Un hombre revolucionario o una mujer estarán dirigiendo a la AN en enero de 2021”.

“Chávez ganó con un Consejo Supremo Electoral completamente adeco, porque para ganar elecciones lo primero que se necesita son votos, así de sencillo”, expresó.

Por otra parte se refirió al partido político Acción Democrática. “En AD hay muchos jefes y poca gente que quiera cumplir órdenes. No entienden de política”.

“Los gringos sustituyeron Petrocaribe con hambre y desolación. Y Rafael Caldera regaló la piedra Kueka, una piedra que no era de él”, concluyó.