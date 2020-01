El diputado del Psuv Saúl Ortega pidió este miércoles a la Fiscalía y autoridades en general que Juan Guaidó sea detenido al regresar al país por ser un traidor a la patria.

«Yo creo que Guaidó debería ser detenido y sometido a la justicia por los crímenes que ha cometido contra la patria, haberse presentado armado en Altamira, eso de hacer armas contra instituciones del Estado es grave; es mi opinión personal pero yo pido a las autoridades, a la Fiscalía a los tribunales que actúen porque la impunidad no le hace bien a la democracia», dijo en entrevista con Primera Página de Globovisión.

Consideró que Guaidó está realizando esta gira internacional con el dinero otorgado por EEUU. «Él está gastando parte de la plata que le entregó la Usaid, casi 600 millones de dólares, más los que le dieron otros entes y nadie pide que rinda cuenta; el congreso norteamericano debería pedir cuentas a quienes pusieron esa plata e hizo uso indebido de ese dinero, porque este señor no le rinde cuentas a nadie», enfatizó.

«Yo dudo que venga porque se han enriquecido con todo esto, creo que se va a quedar gastándose los reales; pero hago esa petición como venezolano a título personal, no comprometo a nadie», subrayó.

Asimismo, condenó que Guaidó haya sido recibido con honores presidenciales por el presidente de Colombia, Iván Duque. «Quedará para la historia el desprestigio de estos presidentes, cómo es eso que aceptan como presidente a un tipo que no lo eligió nadie y le das un reconocimiento a alguien que no tiene las condiciones», cuestionó.

«Quedarán como unos pobres títeres, unos pobres políticos el señor Macri, Duque, Benitez de Paraguay los europeos que han incurrido en esto, porque el gobierno de Italia guarda las distancias».

Ortega refirió a la instalación de la junta directiva el 5 de enero y dijo «allí estuvimos todos hasta las 4 de la tarde, Guaidó había entrado en su vehículo con Guanipa y Allup. Los únicos diputados que no entraron fueron los de Amazonas, porque ese acto fue impugnado y ellos no son parlamentarios, por eso no entraron, ese día no hubo ningún retraso».

A la vez que negó que hubiera algún incidente de violencia.

Según el oficialista, los diputados opositores permanecieron en la sesión no porque estaban esperando a Guaidó sino porque querían que Guaidó no fuera reelegido como presidente del Parlamento. «Hubo cuórum y la complicidad de la oposición en que Guaidó saliera desbancado es tal que hicieron cuórum; ellos pudieron salirse y pedir verificación nominal, pero se mantuvieron garantizando el cuórum».

«Le decían bocas afuera a Guaidó que querían que se mantenga, pero se quedaron haciendo cuórum; hubo mucha gente que no fue honesta con el señor Guaidó, había mucho interés en salir de él, sino se hubieran salido y hubieran pedido verificación nominal», aseguró.

Enfatizó que no tienen alianzas con el diputado Luis Parra. «No tenemos alianza con la derecha, ellos tienen sus planteamientos y nosotros los nuestros, pero los temas de interés del país como el CNE son importantes y deben ser apoyados por los factores políticos».