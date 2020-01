Figuras políticas que adversan al Gobierno de Nicolás Maduro celebraron en Twitter las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro esta vez contra Luis Parra, José Brito, Franklyn Duarte y otros diputados por presuntos nexos con el oficialismo.

«La semana pasada el mundo fue testigo del ataque de Maduro contra la AN. Hoy, EEUU designó a funcionarios corruptos venezolanos que intentaron hacerse cargo de manera ilegítima de la única institución democrática en Venezuela. Nuestros aliados deberían unirse a esta medida», manifestó el senador Marco Rubio.

«Aquellos que reprimen y reprimen las aspiraciones democráticas de Venezuela tendrán que rendir cuentas. Hoy los Estados Unidos sanciona a siete individuos alineados con Maduro y que participan en la fallida toma de posesión de la AN. Las fuerzas de seguridad de Venezuela deben lealtad al pueblo venezolano, no a Maduro», señaló Mike Pompeo.

«Los asaltantes del Parlamento que han actuado en coordinación con la GN, SEBIN, DGCIM, colectivos armados y gobierno ruso han sido sancionados por @USTreasury. Es el inicio para que haya justicia. Buena noticia para los venezolanos de bien», agregó David Smolansky.

«Quien traicione a Venezuela y se preste para las maniobras de la dictadura, recibirá el castigo de la comunidad internacional. O se está con quienes sufren o se está con el régimen, no puede haber complicidad con quienes han destruido el país y sus instituciones», apuntó Julio Borges.

«EEUU emite primeras sanciones contra diputados vendidos al narcorégimen… Todo el que colabore con Maduro, recibirá consecuencias», señaló Gustavo Marcano.

Those who stifle and repress #Venezuela’s democratic aspirations will be held accountable. Today the U.S. sanctions seven Maduro-aligned individuals involved in the failed takeover of @AsambleaVE. Venezuela’s security forces owe allegiance to the Venezuelan people, not Maduro.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020