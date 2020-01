El abogado Joel García aseguró este viernes que lo más probable es que el Gobierno de Nicolás Maduro no permita el ingreso de la CIDH lo cual confirmaría una vez más que «estamos en dictadura».



«Lo más seguro es que no va a entrar, ya lo dijo el canciller de Maduro. Nosotros pocos podemos hacer para que entren. Sin embargo, esa visita que querían hacer entre el 3 y 7 de febrero, no va a poder ser porque tenemos un régimen que viola los DDHH y no van a querer que vengan a verificar lo que tanta gente ha comentado», explicó García a TV Venezuela.

El defensor señaló que comentó a Humberto Prado que era bastante difícil que Maduro les permitiera el ingreso «porque ante esa instancia reposan muchas denuncias, pero de cara al mundo ¿qué está diciendo Maduro? está ratificando lo que todos esos informes vienen diciendo desde hace rato».

«Por supuesto que Maduro no iba a aceptar la visita porque la invitación la hizo Juan Guaidó y eso sería reconocerlo como presidente, pero además de ello es porque sabemos que cada víctima que haya denunciado ante la CIDH iba a ratificar todo aquello que se ha denunciado y que todo el mundo sabe», acotó García.

Por último enfatizó que con todo esto «Maduro ratifica una vez más que estamos en una dictadura. Aquí se violan los DDHH y no hay Estado de Derecho».