View this post on Instagram

Mientras el Presidente @JGuaido se reúne con las autoridades más importantes del mundo. • •LA DESGRACIADA esta de Delcy Eloina Rodríguez se reúne con matones, CON SU MEJOR ATUENDO DE MAFIOSA RUSA. • •Nota: Que agradable fue haberte rechazado tu sucia mano manchada de sangre de venezolanos cuando me excarcelaron.