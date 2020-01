La hermana del diputado Juan Requesens y dirigente de Primero Justicia, Rafaela Requesens, aseveró este miércoles que el “régimen” de Nicolás Maduro ataca a la Asamblea Nacional porque sigue de pie “luchando” por la libertad.

“Iniciamos un año 2020 donde la AN sigue siendo golpeada por el régimen. La AN, a pesar de los golpes, las amenazas que buscan arrodillarla, sigue de pie luchando por la justicia y libertad de Venezuela. Que es reconocida por más de 50 países a nivel internacional y que llama a los colectivos terroristas. Que sigue levantando la voz de todos los venezolanos y se encargó de desenmascarar el régimen por lo que son: narcotraficantes, delincuentes, asesinos, terroristas, criminales. Y hoy esa gente está haciendo hasta lo imposible para poder callar a la AN, incluso comprando a algunos diputados. Y a esos últimos les decimos que van a ser recordados como traidores de todo el pueblo venezolano, porque representan lo más vil y asqueroso que representa al ser humano, que es la miseria humana. Se vendieron por plata llena de sangre. Y si, 3 de esos diputados fueron de Primero Justicia y electos en 2015 cuando eran militantes de PJ”, expresó Requesens en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

La activista y líder estudiantil agregó que “déjenme decirles algo señores Conrado Pérez, Parra y Brito: ustedes no representan al partido PJ, hoy les queda grande incluso llamarles diputados o venezolanos. Ese dinero que recibieron verán que jamás se olvidará de que fueron traidores. El pueblo nunca va a olvidar que ustedes fueron unos traidores. Decidieron bajar la mirada ante el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo quien llevó el país a la peor crisis de la historia. Más miedo sienten ellos y por eso asesinaron a Fernando Albán, por eso mantienen preso a mi hermano Juan Requesens, y eso es lo que hoy ustedes representan”.

Y continuó, dirigiéndose a los militantes del partido amarillo: “Deben sentirse orgullosos los justicieros de toda Venezuela, porque representan lo que es esta organización política, a la comunidad internacional, no se dejen engañar por una falsa narrativa de un proceso electoral. Venezuela hoy no está en condiciones de un proceso electoral con unas personas que solo buscan asesinar y perseguir, y sabemos que lo que iba a pasar con el nombre de Primero Justicia, sucedería, porque es un partido que ha luchado. Irán a TSJ a quitarnos el nombre de PJ, pero sólo tendrán un papel y jamás representarán lo que es Primero Justicia. Este partido prefiere morir sin un centavo en el bolsillo pero con valores y principios. En nombre de mi hermano Juan Requesens, represento este partido porque Primero Justicia es Juan Requesens y Fernando Albán”, concluyó.

