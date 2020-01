La hermana del diputado Juan Requesens, Rafaela Requesens, sostuvo este martes que la jueza Enid López muestra su “parcialidad” y es “cómplice” de mantener detenido a su hermano en una celda de El Helicoide.

“6:45pm | Terminó por hoy el #juicioIlegalRequesens. Continuará el próximo miércoles a las 2pm. Seguimos aquí negados a rendirnos acompañando a mi hermano @JuanRequesens y a quienes están con él en esta causa. #LibertadParaLosPresosPoliticos Hoy, acompañando las palabras de @joelgarcia69, quiero denunciar la parcialidad de quienes hoy son cómplices de mantener a mi hermano en una celda de El Helicoide. En este caso, la jueza Enid López”, afirmó vía Twitter Rafaela Requesens.

La activista y líder estudiantil agregó que “hoy los abogados de @juanrequesens tienen una notificación donde admitieron el recurso de apelación que hicieron en agosto del 2018. Un recurso que se debió admitir 5 días después. Lo único que quieren es condenar a Juan. A mi hermano se le ha seguido violando el debido proceso. Juan es un DIPUTADO electo legítimamente por la gente de Táchira y goza de una inmunidad parlamentaria que ha sido violada”.

“‘No permitieron acceso al juicio a diplomáticos nuevamente (…) la juez no quiere cumplir con su trabajo’. Palabras de mi papá al salir del Juicio de @JuanRequesens. Seguimos en presencia de un juicio que sí, es oral, pero PRIVADO y no público como debería ser. ‘El día de mañana los jueces y fiscales deberán responder a la justicia. En especial mucho de esos fiscales que han sido acusados de estar presentes durante las torturas’. Palabras de mi papá al salir del juicio de @JuanRequesens. La juez del caso de mi hermano y quienes lo acompañan en la causa no tiene capacidad de tomar sus propias decisiones, debe esperar las órdenes para transmitirlas”, finalizó.

