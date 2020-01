La líder estudiantil Rafaela Requesens indicó este domingo que el “Régimen” de Nicolás Maduro se ha encargado de sumir al país en la peor crisis de su historia, y reiteró en que la Asamblea Nacional la deben defender todos los venezolanos.

“Hoy no sólo no pudo venir a sesionar mi hermano Juan Requesens, sino que además diputados que están protegidos en el exilio, resguardados en una embajada, y también desaparecidos como el diputado Gilber Caro. Hoy estamos aquí en resguardo de nuestra AN, en resguardo de la única institución democrática que nos queda en nuestro país, no importa el piquete, no importa quienes estén allá, nosotros seguiremos defendiendo el país, la AN se defiende, porque la AN no es sólo de los diputados, la tenemos que defender todos los venezolanos, porque fuimos todos quienes salimos a la calle años atrás a elegir a quienes hoy nos representan que lamentablemente mucho de ellos no nos pueden acompañar”, afirmó Requesens en declaraciones difundidas por VPItv.

La hermana del parlamentario Juan Requesens agregó que “es un momento bastante difícil, iniciamos el año ya con atropellos, pero debemos continuar, esta lucha es por todos los venezolanos, incluso por los uniformados, que deben seguir órdenes o son golpeados y torturados. El régimen se ha encargado en sumir al país en la peor crisis de su historia”.

“Este fin de semana nos tocaba visita, y la suspendieron, porque cada vez que va a pasar un hecho en busca de la democracia, quieren suspender las visitas sin ninguna explicación, pero nosotros seguiremos luchando a pesar de todo eso. Que no quede duda que los venezolanos seguimos luchando a pesar de las amenazas, de las persecuciones, pero seguimos adelante. Mientras el régimen no entre en nuestra cabeza, seguimos adelante y el venezolano no se rinde. Así como a Juan Requesens, a muchos diputados les tocó seguir la sesión de hoy fuera del país. No nos queda de otra que seguir avanzando”, concluyó.