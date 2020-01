La hermana del diputado Juan Requesens, Rafaela Requesens, denunció este lunes que el parlamentario Luis Parra intentó chantajearla para hacer gestiones en favor de su hermano a cambio de que ella deje de criticarlo por “aliarse con el régimen”.

“Esto me pasó hoy: El TRAIDOR @LuisEParra78 me envió un mensaje a través de un amigo de Yaracuy para que no le ‘tirara tan duro en las redes’. Si cumplía, él mismo hablaría con Maduro para liberar a mi hermano y a @gilbercaro, dos DIPUTADOS de la @asambleave. Según EL TRAIDOR, ‘él tiene a Maduro agarrado por el cuello’”, posteó Requesens en su cuenta Twitter.

La líder estudiantil agregó que “Lo que no has entendido, @LuisEParra78, es que NADA me hará dejar de denunciarte por lo que eres: un MISERABLE ARRASTRADO DEL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO. Mi hermano y cada Dip que sigue dando la cara tienen en un dedo más valores y principios que tú. Juan es orgullosamente un ‘preso de la dictadura’. Los chantajes para otro lado; esta familia SÍ SABE lo que es moral y TÚ SABES que Juan es inocente y no tiene que estar secuestrado”.

“Esta lucha no es solo por mi hermano sino por los cientos de presos políticos, de asesinados, de niños, de todo un PAÍS que grita libertad. Y tú, @LuisEParra78, tú no serás NUNCA una persona con dignidad. Ser venezolano te quedó GRANDE. ¡Basura!. No soy solo yo. TODO UN PAÍS te recordará así: Como una bestia que prefirió representar a los asesinos, a los corruptos, a quienes tienen a mi hermano SECUESTRADO. Tú… tú perdiste cualquier tipo de respeto incluso de tu familia. Hasta después de la muerte quedarás como un TRAIDOR. Hablar de miseria humana es hablar con tu nombre y apellido. MALANDRO”, concluyó.

