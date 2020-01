El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, calificó este lunes como “muy importante” el dejar en evidencia la derrota de la “tiranía usurpadora” y que quedó en evidencia para Venezuela y para el mundo, este “gran fracaso” de Nicolás Maduro y “su pandilla”, en la intención de ponerle la mano a la Asamblea Nacional.

“Sin duda alguna quedó en evidencia que de nada sirvieron sus maletines de dólares para sobornar, comprar conciencia, como de nada le sirvió la persecución, el destierro, la cárcel de diputados, que de nada ha servido esa írrita asamblea nacional constituyente”, dijo Velásquez.

La trampa sale



También destacó el pobre papel del “inconstitucional” Tribunal Supremo de Justicia, que ha puesto en desacato a la Asamblea Nacional, porque de nada le han funcionado sus triquiñuelas, como la vuelta del PSUV de diputados que la abandonaron, y solo regresaron “con ánimos de sabotear”, agregó.

Todas sus triquiñuelas frente a la firmeza y la dignidad de los diputados, y del compromiso de los parlamentarios democráticos, y allí está la AN como representante de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, con un compromiso de convicción democrática, y que destacan en un momento como el actual.

Añadió que ha sido una lucha democrática contra una dictadura usurpadora, y resaltar lo que viene como son las asambleas, cabildos, reuniones, todo lo que se pueda hacer desde el punto de vista de la movilización, y que quede claro que más allá del forcejeo que se da en la Asamblea Nacional no es una lucha de palacios, sino estimular al `pueblo venezolano, porque no hay fórmula que no pase por la participación del pueblo venezolano, acotó.

“Ni todo el apoyo internacional, ni toda la firmeza de nuestros parlamentarios, es suficiente para derrocar la dictadura, si el pueblo venezolano no se moviliza, y eso para nosotros es fundamental”, sostuvo Velásquez.

Finalmente, recalcó que el pueblo venezolano debe entender de su participación protagónica, y ese es el llamado que hoy quieren hacer a todo el pueblo de Guayana, con los trabajadores en primer lugar, y la participación activa de la población, y en esta primera etapa es información, en una segunda etapa movilización popular, entre ellas la del 23 de enero, planteada no solo como fecha icónica de la democracia venezolana y el derrocamiento de una dictadura en 1958, y como estamos en dictadura, derrotar la actual de Nicolás Maduro, concluyó.

Nota de prensa