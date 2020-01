La periodista Gabriela González acudió a la sede del TSJ donde entrevistó a presuntos adeptos de PJ los cuales habrían acudido para reclamar las siglas del partido.

«Soy militante desde PJ desde hace 4-5 años cuando el Gobierno se echó a perder. Vine porque me avisaron que había una movilización y vine hasta para expresar mi opinión la cual es que ya basta de tanto maltrato», dijo un presente cuando González le preguntó desde cuando era militante de la tolda amarilla.

Sobre si tenía claro qué introdujo José Brito ante el TSJ, dijo: «No lo tengo claro porque es un movimiento que se dio repentinamente. Nos dijeron que se necesitaba un movimiento para apoyar al diputado Luis Parra».

Tras preguntarsele si tenía conocimiento de la inasistencia de Parra, precisó que «supuestamente me dijeron que no estaba pero no sé. Yo vine con mis hermanos también a echar broma y me devuelvo hoy».

Otra señora explicó que vinieron porque «se iba a hacer la solicitud ante el TSJ para que se elimine la inhabilitación de PJ», petición que ni Brito ni Conrado Pérez hicieron.