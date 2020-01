El diputado Omar González advirtió este lunes que en Venezuela podría ocurrir un levantamiento en caso que el Gobierno de Nicolás Maduro decida apresar a Juan Guaidó tras regresar de su gira internacional.



Aseveró de concretarse esto «sería un grave error que cometería la usurpación, pues habría de inmediato respuestas internas y externas de impredecibles consecuencias».

Indicó que las democracias del mundo, esencialmente de América y de Europa, han reafirmado «su reconocimiento a la transición venezolana y al papel que Guaidó ocupa en ésta como presidente de la Asamblea Nacional y como encargado de la Presidencia de la República».

El parlamentario dijo que los ojos del mundo posan sobre Miraflores «esperando el más mínimo desatino de Nicolás Maduro para apretar sus políticas de arrinconamiento en contra del régimen venezolano».

Omar González sobre la gira de Guaidó, señaló que la misma debería culminar en la conformación de «una alianza internacional humanitaria que aborde con más prontitud y diligencia la situación venezolana».

«Lo hemos dicho, siendo el eco de las afirmaciones de María Corina Machado, que solos no podemos. Necesitamos que el mundo civilizado se active y no deje sola a la ciudadanía venezolana que no está luchando únicamente contra una dictadura o un tirano cualquiera, sino contra una confluencia de mafias que mantiene estrechos nexos con el terrorismo internacional», afirmó.

Acotó que los apoyos de EEUU, Colombia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña y muchos más «confirman el aislamiento diplomático de la usurpación que solo le queda codearse con Irán, Cuba, Nicaragua y demás proscritos de la vida pública mundial».

Ridículo

El asambleísta también calificó como «un ridículo sin medida» la actuación de Delcy Rodríguez quien quedó «montada en un avión sin poderse bajar en Europa».

«Hizo una pataleta, gritó, hizo que un ministro español cómplice fuera al aeropuerto de Barajas, pero lo cierto es que no pudo entrar a España, porque ella como otros enchufados más están vetados en el viejo continente por violadores de los Derechos Humanos y otros graves delitos», agregó.

«Ni siquiera su mercenario asalariado Pablo Iglesias de Podemos pudo evitar el bochornoso incidente en el aeropuerto», apuntó González y agregó que «su abortada visita a España buscaba sabotear la gira de Guaidó en la península ibérica, pero se quedó con las ganas».

Nota de prensa