Francesco Manetto, corresponsal de El País en Venezuela, informó que se encuentra en Ciudad de México, donde se sometió a una cirugía ocular, luego de que el 7 enero fuera golpeado por los colectivos cerca de la AN.

«Hace tres semanas me rodearon y me golpearon a las puertas de la Asamblea Nacional de Venezuela. También me robaron el móvil y la cartera, pero eso es casi una anécdota. Estoy en CDMX recuperándome de una cirugía ocular y me encuentro bien», señaló en Twitter.

Los calificó como una «manada de desgraciados», para seguidamente agradecer a sus compañeros por asistirlo ese día.

«Empezando por Manuel Cobela, que intentó ayudarme y también fue agredido. Vanessa, Gideon y Gabriela, que me sacaron de allí. Quienes me acompañaron a la clínica El Ávila de Caracas. Los compañeros que se preocuparon, en España, México, Colombia o Venezuela», señaló.

«Mi periódico, las redacciones en Madrid y en América, el comité profesional, todos los amigos dentro y fuera de EL PAÍS; los que me apoyaron en CDMX, donde aterricé con 40 dólares, y Javi, que ha sido más que un compañero y es un hermano. Esto es lo importante de lo que sucedió», añadió.