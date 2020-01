El diputado Luis Parra aseveró este jueves que el tema principal no es si se reconoce o no a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sino retomar el camino para salir del oficialismo por la vía electoral.

El diputado Luis Parra aseveró este jueves que el tema principal no es si se reconoce o no a Nicolás Maduro como presidente sino de combatir la polarización y retomar el camino para salir del oficialismo por la vía electoral.

“El 5 de enero acatamos la Constitución y determinamos el quórum reglamentario, y Luis Parra es presidente de Parlamento. Hoy estoy aquí en el despacho presidencial legislativo. Estoy sentado en la oficina del presidente y en el ejercicio de mis funciones. Lo del 5 de enero ya todo el mundo sabe lo que ocurrió. Las maniobras que iban a hacer para intentar desconocer lo que hicimos. Presentamos una fórmula opositora para salvar a Parlamento de la cúpula que lo tenía sumergido el régimen de Nicolás Maduro y la otra cúpula que se conforma igual o hasta peor al régimen de Nicolás Maduro. No queremos ningún tutelaje de ningún Gobierno extranjero. Esta junta directiva ya está en el ejercicio de nuestras funciones dentro del Palacio Legislativo”, expresó Parra al programa La Tarde de NTN24.

El parlamentario agregó que su gestión no será parte de la «polarización que ha sumergido a Venezuela durante 21 años seguidos que no resuelve los problemas de la gente».

«Las principales víctimas de la confrontación política han sido nuestros trabajadores. Hay que decirle la verdad a nuestro pueblo. Aquí está una directiva que se cansó de las ofertas engañosas, de las batallas finales y los escenarios mágicos. Nosotros vamos a luchar por una Venezuela unida y feliz. Queremos que este régimen de Maduro y sus cómplices que han acabado con el aparato productivo del país, hoy nosotros tenemos que llamar a la sensatez y construir lo pasos de la despolarización del país. Nosotros no vamos a seguir en la confrontación. Se debe respetar la Constitución”.

“La Fuerza Armada Bolivariana no debe estar al servicio de un bando sino respetar la Constitución. Este año hay elecciones parlamentarias y nosotros no podemos cometer el mismo error del año 2015 de haber tenido la ausencia y prácticamente le regalamos el Parlamento al régimen de Nicolás Maduro. La confrontación la pude resolver nuestro pueblo con sus votos y su decisión. Esas dos cúpulas se creen dueños de la verdad y someten al pueblo a una terrible situación que no deslumbra ninguna salida”, acotó.

Sobre su vinculación con el oficialismo afirmó que “muchos quieren hacer ver que Nicolás Maduro en este lado están manejando la Asamblea pero se equivocan. «30 diputados decidimos insurgir ante la ausencia, el fracaso, el desastre de una política que estafó al pueblo. Acto de instalación tiene hora y fecha. Hubo asedio el pasado 5 de enero por parte de los organismos del régimen, para también sembrarnos miedo y pesimismo. Esperamos 2 y 3 horas, y vimos el boicot del presidente saliente y la negativa de ingresar al Parlamento. Se procedió por analogía al procedimiento ordinario. El quórum reglamentario está conformado por 84 diputados, y ahí había casi 150 diputados presentes ese día. Ellos sabían que había quórum. Luego no quisieron postular porque no tenían voto, y esa era la razón del presidente saliente de no entrar, porque contando voto a voto sabía que no nos iban a ganar. Nosotros contamos 81 votos a nuestro favor”.

“Debemos debatir sobre la persecución de diputados y políticos; se debe dignificar el salario, porque la inflación pulverizó el salario, porque nadie puede vivir con un salario de menos de un dólar. Nosotros como hermanos debemos estar juntos y unidos. No vamos a caer en la confrontación. Todo acto que se haga fuera del palacio legislativo, es nulo de toda nulidad, y el presidente saliente prefirió guindarse de un reja 45 minutos después de nosotros realizar la juramentación. Ahí están los videos donde le piden que entre”, aseguró.

En torno a los hechos de corrupción y el regreso de la bancada del Psuv a la AN dijo que “yo no fui quien permitió que regresara el Psuv a la AN». «Lo permitió la gestión pasada encabezada precisamente por ese señor (Juan Guaidó). No fui yo. Yo soy diputado de Primero Justicia. No se puede cuestionar el apoyo a un candidato. El hecho de que hayan votado por nosotros no quiere decir que estamos tutelados por Nicolás Maduro. Se equivocan si creen que nosotros vamos a hacer eso. Somos una alternativa de oposición que presentamos 30 diputados que no quiere seguir confrontación ni tutelaje extranjero. Si existen pruebas de que me reuní con Maduro, que me lo demuestren, así como las ollas donde nos quieren involucrar con hechos de corrupción y no tienen pruebas. Lo que han hecho es que continúe Maduro en el poder porque la ruta de ellos se agotó, nosotros tenemos una propuesta para sacar a Maduro”.

“Ese señor (Guaidó) no estuvo a la altura para conducir los destinos de este país. Yo voté por esa gestión pasada el 5 de enero de 2019. Por él no votó nadie en la calle, votamos los diputados, porque Juan Guaidó era un total desconocido. En ese momento teníamos la fuerza para exigir esas elecciones libres y someter a quienes tratan de someter y violar la Constitución, y decidieron fue fortalecer una cúpula. A mi organización política le dije que estaban equivocados en esa ruta que estaban llevando, debemos derrotar al régimen por la vía electoral, porque por esa vía hemos obtenido los logros más importantes en estos 21 años. Tuvo el respaldo de casi todo el mundo y ¿qué lograron?, por eso tomamos esta decisión”.

Finalmente, al preguntársele sobre si reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, Parra dijo que “es que ahí es donde está el tema que siempre hemos vendido: blanco o negro. El tema no es reconocer o no reconocer. El tema es que ahí están unos actores que obviamente debemos armarnos de tolerancia para encausar un solución electoral y poder nosotros confrontar la salida precisamente de este señor Nicolás Maduro que acabó con la economía del país, y que no le brinda ningún tipo de futuro al país. Mientras que ellos estén al frente del poder sencillamente la crisis tendrá tendencia a agudizarse. Nosotros no queremos entrar en confrontación, que estos dos sectores sigan peleando entre ellos. Para solucionar la crisis debe haber unas elecciones limpias. Yo tengo libertad para votar apegado a la Constitución y no hay ninguna potencia del mundo, llámese EEUU, Cuba, Rusia, ningún de esas potencias están por encima de la Constitución. Las decisiones de los venezolanos deben ser autónomas, soberanas, y agradecemos el apoyo del mundo por el apoyo a la crisis humanitaria. Nuestra posición es nacionalista y que nos lleve a retomar el camino para salir de Nicolás Maduro”.