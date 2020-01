El padre José Palmar calificó este lunes de «pelele» a Juan Guaidó, presidente de la AN, luego de los sucesos de este domingo cuando no pudo entrar al Parlamento para la sesión que elegiría a la nueva junta directiva. «Un presidente que no manda es un pelele», señaló.



«Guaidó no pudo pasar la ayuda humanitaria el 23 de febrero; no pudo entrar al salón elíptico para tomar el acta de la independencia el 5 de julio; y el domingo 05 de enero 2020 no lo dejaron saltarse la cerca para rejuramentarse en la AN», dijo en Twitter el católico.

El comentario de Palmar trajo consigo diversas reacciones entre sus seguidores, que entre otras cosas, respaldan la afirmación, mientras que otros lo rechazan y hasta dejaron de seguirlo.

Ayer no se pudo dar la sesión en la AN porque funcionarios de seguridad del Estado impidieron el paso de los diputados. Esto conllevó a que, con apoyo de parlamentarios chavistas, Luis Parra se juramentara como presidente del Parlamento.