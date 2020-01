La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, pidió este jueves a los venezolanos «salir del letargo» y contribuir a la derrota de Nicolás Maduro «en conlectivo» porque «las individualidades no producen cambios».

“Venezolanos. Con mucho respeto hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones con la Constitución en la mano, que ha sido pisoteada y violada permanentemente por el régimen. Es un momento donde cada uno de nosotros se debe convertir en factores de cambio, ese cambio que tanto queremos para el país. Debemos salir del letargo que la tiranía nos quiere tener. Tenemos que despertar. Nos han hecho creer que debemos tener miedo, pero no, vamos a mostrar nuestra fuerza, valentía y determinación”, afirmó en un video compartido en Twitter.

“Cada venezolano debe aportar para el cambio. En Venezuela hay que poner orden. Es un desorden el país, y eso empieza con nosotros, en nuestras casas y comunidades. Al régimen no le conviene que tú te planifiques. No se puede seguir cometiendo los mismos errores porque vamos a seguir teniendo las mismas derrotas. La lucha contra la tiranía no debe darse solamente en las calles, sino también inculcando valores en nuestros hogares”.

“Tenemos que volver a ser solidarios. Esa solidaridad que tanto nos identificó en el mundo en algún momento. No podemos insultar al otro que es un aliado y sufre las mismas carencias que sufren todos. Debemos planificar el futuro de progreso y desarrollo. Lo que está viviendo Venezuela es una desgracia. La recuperación de Venezuela no puede ser excluyente, las individualidades no producen cambios. Los cambios vienen en colectivo”, reiteró.

Ortega Díaz también anunció acciones contra Nicolás Maduro, sin dar detalles. “La tiranía tiene miedo, porque sabe que si nos unimos vamos a ser fuertes. Hay que seguir trabajando para que tengan miedo. Yo sigo trabajando por Venezuela y su futuro. Estoy preparando acciones que el pueblo en su momento debe acompañar. Tengan la certeza que los responsables de esta desgracia, de esta tragedia que vive Venezuela, van a ser castigados. Debemos salir de lo que está acabando con Venezuela”.