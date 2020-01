El diputado Omar Ávila aseveró este viernes que la solución a la crisis pasa por la alianza de todos los sectores del país aunque no descartó otro mecanismo de respaldo internacional.



“Todo lo que se haga en el exterior es bueno, pero no puede ser considerado una panacea. El verdadero trabajo político está aquí, dentro de Venezuela, conectados con la realidad y la necesidad de la gente; por ello se debe entender que la solución definitiva está en cada uno de nosotros, la ayuda no va a venir de afuera”, explicó Ávila.

En tal sentido explicó que EE.UU no invadió Irán, aun cuando acusan a este país de ser un Estado terrorista, “pero además, atacó a sus tropas en el Medio Oriente, sumado a que lo acusan de desarrollar tecnología nuclear; aun así, todavía algunos dirigentes esperan que los gringos invadan Venezuela, porque Nicolás es amigo de Irán”.

Aseveró que muchos de los países consideran que la transición en Venezuela debe ser pacífica, constitucional, negociada y electoral. “No obstante observamos que ningún Estado habla de intervención militar. Esto es público, notorio y comunicacional”, señaló.

Según Ávila aquellos que no «votan en dictadura no comprenden que la abstención es mala consejera, no han entendido que si no votan en dictadura, tampoco podrán votar en una futura democracia. Ya ha quedado demostrado que la abstención solo favorece al régimen, pues los partidos que han llamado a no votar, son los mismos que han mantenido a Nicolás atornillado al poder; desde Unidad Visión Venezuela vamos a seguir trabajando, organizándonos, buscando esa unidad real, por la cual tanto hemos luchado.

Por otro lado invitó a la dirigencia a que participe en las elecciones parlamentarias porque está especificado en la Constitución. “La lucha indudablemente debe ir de la mano por lograr las mejores condiciones electorales posibles y poder derrotar nuevamente al régimen”, acotó.

El parlamentario considera innegable que “somos mayoría social, pero para ser mayoría política, llegar al poder real, hay que ganar las elecciones parlamentarias y las que salgan. Los demócratas no tenemos más armas que el voto. Es así que debemos trabajar para tener nuevamente diputados, más gobernadores, y legisladores regionales, alcaldes y concejales. En pocas palabras debemos hacer que esa mayoría política sea real. No podemos permitir más saltos al vacío”.

Consideró que no se puede seguir engañando a la gente y ofreciéndole esperanzas sin fundamentos «guste o no la realidad que se vive en Venezuela, por ello hay que partir de que Maduro no es un usurpador, es un ocupador de espacios que dejaron libre algunos ‘dirigentes políticos’. Maduro sigue en el poder -nos guste o no- simplemente porque siempre ha contado con una minoría, ante la división de quienes adversamos al régimen, con un sector absteniéndose y boicoteando a los que llamamos a votar, Nicolás terminó ocupando el poder vacío que le dejó una oposición que está en vías de padecer una implosión por falta de objetivos y metas claras. Basta ya también de mentiras piadosas”.

Ávila afirmó que él lleva una política «seria, coherente y responsable, con altos y bajos, pero siempre presentes y de frente». “El tiempo así lo dirá una vez más, pero también hay que dejar los fanatismos y la falta de objetividad; ver las cosas cómo realmente son y cómo deseamos que cambien para un bien colectivo y especialmente del país; no se puede seguir haciendo política creando falsas esperanzas”, apuntó.

Por otro lado mencionó que un sector pretende nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, sin la participación de las dos terceras partes requeridas para ello. “Urge llegar a un consenso, de lo contrario, no solo terminará una vez más el Tribunal Supremo de Justicia nombrando nuevamente el Poder Electoral, sino que ese desenlace sería fatal, ya que atenta contra la confianza del proceso, y por ende contra la participación, y el voto en sí”, agrega.

Por último concluyó que “el mayor problema que tenemos en la oposición -y que debemos superar- es la falta de tolerancia a las diferencias. No se puede seguir viendo la diversidad como un pecado. Como demócratas debemos entender que todos somos necesarios, que somos una alianza diversa, pero que solo unidos somos realmente fuertes”.

