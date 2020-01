El diputado Omar Ávila lamentó este martes que la polarización en Venezuela obnubile el «pensamiento y criterio de algunas personas», por lo que dijo estar preocupado en que la confrontación política aumente



“Mientras unos se disputan parcelas de poder y dinero, los venezolanos siguen en el medio padeciendo las penurias de las malas decisiones y errores cometidos por ambos sectores, donde no resuelven nada. No basta con decir que se va a rectificar y pedir perdón de rodilla, se trata de actuar acorde con un discurso y necesidades de todo un país. El tiempo apremia”, enfatizó.

En ese contexto lamentó que a la mayoría de los diputados solo les preocupe y ocupe la lucha por el poder «y continúan dejando lo verdaderamente prioritario para después, como lo es nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, aprobar el crédito de la CAF para atender la emergencia eléctrica, dejando en evidencia su total desconexión con los problemas de la gente”.

Asimismo apuntó que así sea motivo de críticas, no va a prestarse al «fracaso de una segunda temporada del vamos bien». “Estoy convencido que Venezuela será lo que la mayoría decida, por ello, vamos a trabajar para lograr movilizar a la verdadera mayoría que no está en estos dos polos privilegiados, que son los que sufren, padece y clama por un cambio. La difícil situación por la que atraviesa nuestro país requiere seriedad, pero sobre todo racionalidad. El paralelismo del gobierno virtual solo trae desesperanza, razón por la cual nosotros hoy venimos a proponer un nuevo mantra con sentido y no con vacío en la esperanza: Solución de los problemas de la gente; voto masivo y no ceder más espacios políticos”, apuntó.

Por otro lado, Ávila recordó que los venezolanos comenzaron el 2020 ganando dos dólares y con más necesidades de las que han padecido en los últimos años.

“¿Esa era la sorpresita a la cual se refería Nicolás Maduro, el conductor de victorias, timonel de sueños, gladiador de mil batallas?”, cuestionó Ávila de manera sarcástica, ante el anuncio de medidas económicas por parte de Maduro.

Recalcó que los efectos del petro aguinaldo se hicieron presentes al ocasionar la subida del dólar. “Los negocios reciben petros, los bancos se los convierten en bolívares y esos bolívares son utilizados para adquirir dólares, se reactiva ‘la bicicleta cambiaria’ que se intentó detener con los ajustes sorprendentes del encaje legal a la banca. Esa es otra razón para entender el alza de la divisa, unida a la falta de expectativas favorables y a la desconfianza en el bolívar, el petro y a las políticas económicas del gobierno actual”, dijo.

También se reirió a la «ilusión mediática» que busca generar el Estado a través de redes sociales. “Los seguidores de Nicolás estaban usando la etiqueta #2020AñoDeCrecimientoYProduccion, como eso va a borrar la realidad de que no va a haber crecimiento, ni producción, mientras insistan en la misma política económica; lamentablemente bajo esa premisa, lo que va a seguir creciendo la miseria en el país”.

Ávila recordó que Maduro dijo recientemente que la inflación llegaría a un digito. “La verdad es que todos vimos el funeral del billete de 50 mil bolívares, siendo este el de mayor denominación de este último cono monetario que entró en vigencia en junio de 2019″.

Agregó el bolívar se “desintegró” en un abrir y cerrar de ojos, frente a un dólar que superó los 70.000 bolívares. “Así que quienes decían que diciembre había sido una muestra de recuperación económica y de reactivación de la economía, allí les dejo esta cifra: 75.000 bolívares por dólar. No hay burbuja que pueda ocultar la realidad de una sociedad arruinada por este modelo socialista”.

En ese sentido consideró que el principal obstáculo para el progreso económico en Venezuela «es continuar insistiendo en un modelo arcaico, primitivo y hambreador».

A juicio de Ávila, ya son más de 3 años en hiperinflación, por lo que subrayó que en un “gobierno medianamente decente, con un mínimo de vergüenza todos renunciarían”, al tiempo de añadir que el país requiere producción, libertad económica y respeto a la propiedad privada.

Nota de prensa