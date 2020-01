Para Enrique Ochoa Antich, integrante de la Alianza por el Referendo Consultivo, el impedimento a Juan Guaidó de que ingresara a la Asamblea Nacional el pasado domingo, 5 de enero, y que este intentara brincar la cerca del Palacio Federal Legislativo, fue un «show político para enviar esa foto al mundo».



Así lo expresó en Vladimir a la 1, por Globovisión:

«Tengo la impresión que lo de la reja fue un show para mandar esa foto al mundo. Todos los medios del mundo compraron la idea que no dejaban entrar a Guaidó. Lo de los militares, alrededor, es una cosa inaceptable. Ningún militar puede impedir a un diputado entrar, eso lo califica la propia cámara», opinó Ochoa Antich sobre ese momento en particular.

Durante la conversación con Vladimir Villegas el dirigente político aseguró que la conclusión de todos estos hechos será tener próximamente un Consejo Nacional Electoral elegido por el Tribunal Supremo de Justicia, «habrá abstención y los dos extremos estarán felices, el mandado está hecho», agregó.

«Así ganan la AN y gana la normalización madurista, el país se va a habituando y se va normalizando esta situación, al final, los opositores debemos entender que tenemos dos alternativas: votar, ejercer mayoritariamente el derecho y la otra opción es la invasión de los gringos que me parece deleznable», sostuvo.

Recalcó que la petición sostenida de sanciones al gobierno de Nicolás Maduro lo que hizo fue «legitimar el discurso antiimperialista».

«Con ello explican que la crisis es producto de las sanciones; segundo logro: nuclear a la FFAA alrededor de Maduro, destruir el voto, el arma más importante y finalmente acabar con la principal plaza conquistada en 20 años de lucha democrática: la asamblea nacional», enfatizó.

Sobre la directiva de la Asamblea Nacional Antich comentó que él respaldará a quien resulte electo en una votación nominal.

«Tengo todos los desacuerdos con Guaidó, pero si vamos a ese evento y gana, yo respaldo a esa directiva. Ahora, si en ese evento termina ganando Parra, que no me gusta mucho, pero si es él el que gana, habrá que respaldar a esa directiva. En todo caso si hubiesen aceptado la propuesta que hicimos alguna vez, quizás, no llegamos a esta situación. Propusimos ahorita que integren una directiva de consenso, donde estuviese el grupo minoritario,un vicepresidente del psuv, para reinstitucionalizar la AN, y uno del G4, de manera que la oposición conseguía su principal objetivo, un cne creíble para que la gente votara».