El dirigente de Alianza por un Referendo Consultivo, Enrique Ochoa Antich, reiteró este martes que no apoyará una intervención militar de parte de EEUU.



«Seamos claros: yo puedo adversar al gobierno, porque no comparto su visión ni sus ejecutorias y creo que es el peor de nuestra historia, pero si los gringos nos invaden, no tengo duda alguna de que estaré de su lado en defensa de nuestra soberanía», indicó Ochoa Antich vía Twitter.

Ochoa Antich Alegó: «Como he dicho mil veces, mi consigna es: ni gringos ni rusos, ni cachacos ni cubiches», luego de ser cuestionado por tuiteros que argumentaron la relación de Nicolás Maduro y Cuba.

Estados Unidos ha reiterado en varias oportunidades que todas las opciones «están sobre la mesa» en referencia a una posible intervención que provoque el quiebre del chavismo.