El dirigente opositor Carlos Ocariz se mostró este viernes solidario con los familiares y los pacientes internos del Hospital JM de Los Ríos, quienes se encuentran protestando por las pésimas condiciones del recinto.



“Sé lo que es recibir un diagnóstico así. Querer cambiarte con ellos para que no sufran. Totalmente inaceptable hacer que niños enfermos sufran, y con ellos sus familias. Sumo mi voz a esta protesta en el Hospital JM de los Ríos”, fue el mensaje de Ocariz en Twitter.

Hoy se registró una protesta de pacientes y familiares en las afueras del nosocomio infantil, quienes entre otras cosas reclamaron: “ha habido muchas fuertes por la contaminación del quirófano”.

“No hay iluminación, muy pocas lámparas funcionas, hay una filtración muy grande en quirófano que generó que se alojara una bacteria. Hay varios niños con meningitis, por esa filtración”, dijo una madre.

“Todavía no tenemos respuesta, tenemos que venir el lunes a ver qué han solucionado con el quirófano porque hasta que no lo arreglen, no se pueden colocar las quimios y es un riesgo para la vida de nuestros hijos”, expuso otra manifestante.