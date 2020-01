El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, quien se reunió este lunes con la diáspora venezolana en Canadá, recordó a los migrantes que en Venezuela “no sale casi” en radio ni televisión por lo que les pidió organizarse para comunicar el mensaje.

“Quería agradecer que asistan a esta reunión, muchas gracias por el esfuerzo al embajador acá en Canadá. Es muy emocionante ir a cada ciudad del mundo y ver a venezolanos con su sonrisa con ese calor. No espera a hermanos venezolanos en el aeropuerto de Ottawa. Agradecemos a Trudeau por el apoyo. Debemos luchar con esperanza por la libertad, quiero decirles que no están solos. Es impresionante la energía que nos encontramos en cada sitio”, expresó Guaidó en declaraciones difundidas por TVVenezuela Noticias.



El líder opositor recordó su mensaje en Davos. “Hoy Venezuela pasa por uno de los momentos más oscuros de nuestra historia, hoy atravesamos los avatares de una guerra en todos los indicadores, se ve con 5 millones de refugiados, solamente Siria nos supera. Nos adaptamos bastante al estar en América Latina. En Davos lo dije, intentaron destruir a Venezuela pero no pudieron, resistimos, resistieron nuestros valores. Resistimos duro”.

“Hay que informar en la dirección correcta, hay que informar para movilizar. El primer ministro Trudeau me preguntaba qué íbamos hacer nosotros y yo le dije que hemos protestado, exigido, movilizados, y lo vamos a seguir haciendo. Han sido demasiados años de sufrimiento. Por aquí hay diversos amigos míos que tuvieron que emigrar por diversos factores. Hay una lucha por poder vivir con dignidad. Vamos a recuperar la democracia”, sostuvo.

Finamente pidió a la diáspora venezolana en Canadá que “la primera tarea es comunicar hacia adentro, pero nada de agarrar cualquier Fake News, y enviarlo a grupos de familias. Yo en Venezuela no salgo casi en radio ni televisión. Debemos ser responsables y enviar mensajes verídicos. No podemos permitir que se normalice la crisis. Debemos difundir eso todos los días. Es difícil explicarlo, yo que tengo una semana afuera”.

🇨🇦 🇻🇪 "Intentaron destruir a Venezuela pero resistieron los valores", expresó .@jguaido, presidente encargado de Venezuela, en su reecuentro con la diáspora venezolana en Ottawa, Canadá, #TVVenezuela por: https://t.co/7pZlkRM2uD pic.twitter.com/95gC8UgHf6 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) January 28, 2020

"El Primero Ministro Trudeau me preguntaba qué íbamos hacer nosotros y yo le dije que hemos protestado y lo vamos a seguir haciendo", expresó .@jguaido, presidente encargado de Venezuela, se reencuentra con la diáspora venezolana en Ottawa, Canadá, #TVVenezuela pic.twitter.com/hB3ApsotRC — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) January 28, 2020