El diputado Edwin Luzardo aseguró este lunes que los últimos sucesos ocurridos en la AN se traducen en un “asalto militar” al Palacio Federal Legislativo, para socavar la legitimidad de la Junta Directiva del presidente (E) Juan Guaidó.

El parlamentario agregó que el Gobierno madurista trabaja en la forma de exponer los sucesos de la AN como una rencilla entre opositores, “y no es verdad, el país se unió y se consolidó entorno a los legítimos representantes del cuerpo legislativo reconocidos internacionalmente, y en función a ello seguiremos operando y legislando”, apuntó que las continuas agresiones no doblegarán la intención de trabajar en el Cese de la Usurpación como primera tarea de todos los factores políticos.

Por ello, aseveró que “el único pleito existente es entre los usurpadores y la oposición, es la tiranía la que secuestra el hemiciclo y compra a diputados deshonestos para defraudar a los venezolanos, los únicos votos con los que cuentan son con los del PSUV que además son minoría. No hay más derrotados que los del régimen”.

En su mensaje, Luzardo recordó que el Cese de la Usurpación debe realizarse con especial ahínco para erradicar la hambruna en el país, “la agenda política debe sustentarse en lo fundamental, por ese motivo exhortamos a Guaidó, a acelerar los tiempos y para eso se requiere de decisiones firmes y sólidas, trabajar con mucha fuerza para lograr la libertad de los venezolanos”, afirmando que este es un año fundamental.

En ese sentido, el parlamentario manifestó que cuentan con la mayor de las disposiciones para unificar criterios y voluntades a través de una agenda clara, encauzada en la activación de mecanismos internacionales desde el punto de vista jurídico y político, “aún nos queda pendiente compromiso de activar el artículo 187, numeral 11, así como tratar mediante el auspicio de nuestros funcionarios en el exterior, el artículo 08 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR y abordar el R2P de la Organización de las Naciones Unidas, ONU”, dijo.

“Debemos articular nuevamente el llamado a la calle pero con un planteamiento firme y transparente que movilice a los venezolanos. Sin ese llamado difícilmente se motive la población”, finalizó.

Nota de prensa