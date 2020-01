El secretario de la junta directiva de Luis Parra, Negal Morales, dijo este martes estar en desacuerdo con la militarización de la AN y sus controles de seguridad contra diputados, ante los hechos registrados el pasado 5 de enero, donde se le impidió el ingreso a Juan Guaidó y a la mayoría de diputados de oposición.



«Siempre he estado aportando y ayudando, y los dispositivos de seguridad no son controlados por la Junta Directiva, sino por la Guardia Nacional que da la seguridad al Palacio. Nosotros mismos lo hemos cuestionado», señaló Morales a la periodista Diana Carolina Ruiz, en Toque de Diana.

Al respecto, agregó: «Hay un video donde se muestra toda la fracción de Acción Democrática y la cantidad de diputados que entraron. Siempre ha habido dispositivos, no es una situación imputable a esta directiva. Los diputados entraron», sostuvo.

Sobre el impedimento a la prensa, Negal Morales añadió: «Lo que puedo decir con conocimiento de causa es que con el tema de la prensa, esos forcejeos no son nuevos. Quiero ratificar es que si Juan Guaidó no entró fue porque no quiso entrar, está el video donde el Guardia le dice que pase», insistió.

Negal Morales también se refirió a la lista de asistencia, elemento que ha generado toda una controversia en torno a la directiva de Parra: «El acta física de las personas que habían firmado la presentó Stalin González en el acto de El Nacional, pero para ese momento, la directiva que estaba saliendo era la de Juan Guaidó (…) Durante toda la sesión estuvieron allí los diputados en la Cámara y nunca rompieron el quórum. Lo que vamos a decir es que aquí están los vídeos».

Morales consideró que la ruta trazada por Guaidó fracasó, además, a su juicio, decepcionó a quienes creyeron en un cambio apenas el tomó la presidencia de la Asamblea Nacional. «Cuando Juan Guaidó se juramenta, sentíamos la sensación de cambio y seguimos teniendo la tragedia de gobierno que representa Nicolás Maduro. El tema es que se planteó la estrategia y fracasaron (…) Yo no quiero meter la mano en la candela por nadie, pero sí creo que es muy fácil condenar por posiciones políticas, pero hay que analizar es que, en mi caso, nadie tenía que ofrecerme algo por un voto, porque no voto en la Cámara», recalcó.

Aseguró que desde su directiva están «planteando la conformación de un nuevo CNE», al tiempo que cuestionó la manera en cómo se discute este y otros temas dentro de Acción Democrática.

«Estamos planteando la conformación de un Consejo Nacional Electoral, no quiero vivir en un país con presos políticos. Si nos vas a criminalizar y atacar por decir que quiero sacar a Maduro, pero que dejamos garantías que no se va a perseguir (…) En Acción Democrática tenemos 20 años con la misma conducción y no se consulta nada. Creo que quienes están divorciados del pensamiento de AD son los que están enquistados ahí. Tiene que haber una revisión».

Y continuó: «Estoy convencido de que debemos impulsar es la renovación de liderazgo interno en Acción Democrática. No puede haber un secretario general en el partido que dure más de un periodo».

Sobre sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Negal Morales opinó: «Creo que esto será un elemento que podemos apelar en el futuro, cuando entiendan que queremos un cambio pero pacífico y por una ruta distinta».