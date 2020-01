El diputado (AD) Negal Morales y miembro de la fracción de Luis Parra, afirmó este viernes que hubo parlamentarios que tras votar por Parra acudieron a la sesión de Juan Guaidó pero prefirió no dar nombre para evitar «linchamientos mediáticos».

«Hubo diputados que votaron por Parra y después por Guaidó y no digo quienes son porque después viene un linchamiento mediático ya que no todos están dispuesto a asumir. A mí han amenazado a mi esposa y a mi hijo», manifestó Morales a Unión Radio.

Sobre si hubo quórum precisó que «estaba Stalin González contando los votos, estaba la fracción de Parra y la del PSUV. Cada uno sabe que ahí había 150 diputados en la cámara y había quórum».

En cuanto a su expulsión de Acción Democrática enfatizó que sigue siendo miembro de la militancia «porque esto es un sentimiento».

«Todo lo que sucede dentro de AD todo el mundo sabe que es verdad. Bajo una dirección política así, a mi que no me vengan con ese cuento de que me autoexcluyeron… He recibido desde la militancia la solidaridad de saber de todo lo que les digo de la tolda es verdad», agregó.

Asimismo condenó las acusaciones de presunta corrupción desde AN. «Pero hoy, son ellos mismos que han emprendido un linchamiento político contra mi. Unos compañeros que tienen 27 expedientes abiertos en el estado Anzoátegui, me van a venir a decir a mi que ahora no tengo ética. Lo rechazo», finalizó.