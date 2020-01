La representante de Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), Griselda Reyes, aseguró este viernes que un diputado de los partidos de oposición minoritarios debe presidir la junta directiva para el último período constitucional 2020 – 2021.

«En aras de comenzar a construir consensos que beneficien al país es necesario respetar el acuerdo que se suscribió el 2016 en el cual se establece que para el lapso 2020 – 2021 le toca a las fracciones minoritarias asumir la presidencia del parlamento, recayendo la primera vicepresidencia en PJ; la segunda presidencia en VP; la jefatura de fracción a AD; y la secretaría a UNT».

La máxima representante del partido comparte la tesis según la cual «Juan Guaidó – quien fue escogido como presidente de la AN el 5 de enero de 2019 y asumió las funciones del poder Ejecutivo el 23 de enero siendo reconocido como presidente encargado por 56 países–, debería separarse de su cargo en el parlamento para centrarse en la búsqueda de una vía para desplazar a Nicolás Maduro del poder».

“Si realmente esta Asamblea Nacional es incluyente debería respetar el acuerdo de gobernabilidad que firmaron en 2016 y permitir que un diputado de la fracción minoritaria asuma la presidencia. Es momento de bajarle dos al enfrentamiento político. Venezuela clama unión, coherencia y sentido común de su dirigencia políticas. Es momento de darle un voto de confianza a las minorías para que asuman y conduzcan de la mejor manera el último año de este período legislativo”, refirió Reyes.

La dirigente política cree que apenas se instale, la AN debe abocarse a designar el Comité de Postulaciones que tendrá a su cargo la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, antes de que el Tribunal Supremo de Justicia dictamine un supuesto desacato. “El desacato es una figura jurídica que no es aplicable al Poder Legislativo” y que sólo ha sido esgrimida por el oficialismo para arrogarse funciones que no le competen.

“La Asamblea Nacional está en mora con el país. Lo importante es que, más que criticar su gestión, aprovechen este último año que queda para ponerse al día, legislar sobre lo realmente importante y tratar de poner fin a esta crisis que cada año se cobra miles de víctimas inocentes”.

Reyes considera como un «error el que se haya permitido reincorporar a los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional, después del abandono descarado de sus cargos que hicieron en 2016 por cuanto al renunciar a la obligación que tenían con ese electorado que votó por ello, perdieron su investidura».

A Reyes no le cabe duda de que el oficialismo sólo se incorporó para sabotear cualquier salida pacífica y electoral a la crisis.

La Asamblea Nacional se prepara este domingo 5 de enero para escoger a su nueva Junta Directiva de cara al inicio del último período legislativo.