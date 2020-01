La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado manifestó este jueves que si se pierde la AN producto del «asalto al Parlamento» se cerraría la vía institucional «pero jamás la fuerza».

«El Parlamento ya estaba cercado y perseguido pero hoy notamos que la única institución republicana que quedaba estuvo penetrada por infiltrados y corrupción. Por eso, quiero decirle a los venezolanos que si se pierde la AN de ninguna manera se perdería la legitimidad o la fuerza o lo que hemos logrado en nuestra causa democrática», indicó Machado en Twitter.

Además envió un mensaje a los aliados internacionales: «Quiero recordarles que no es un tema de legalismo porque en Venezuela no hay ley. La legitimidad de nuestra lucha está en el pueblo venezolano decidido a vivir en libertad… Ahora ¿cómo avanzamos? Uno, con la verdad y los pies sobre la tierra. Dos, con una dirección política no infiltrada que nunca más nos lleve a falsos diálogos ni cohabitaciones criminales ni muchísimo menos nos engañe con la pretensión de normalizar el país para lo cual es muy útil elecciones parlamentarias con el régimen en el poder y tres, con una comunidad internacional que por fin entendió que enfrentamos un régimen criminal terrorista que solo cede ante la fuerza y la fuerza comienza con la fuerza moral».

«El drama es que entre tanta corrupción y confusión es difícil saber quién es corrupto y quién no. Por eso hoy la gente no quiere saber nada de política. Da mucha rabia saber que llegamos hasta aquí por plata, por miles y miles de millones que se robaron en la corrupción de Pdvsa, minas de oro y la AN. Aquí hay mucha gente haciendo mucha plata y por eso no los hemos sacado del poder», puntualizó.