El coordinador nacional de Prociudadanos, Leocenis García, aseveró este miércoles que todas las encuestas indican que la mayoría de los venezolanos están dispuestos a participar en un proceso electoral como la herramienta más eficaz para “superar la crisis” que atraviesa el país, tras brindar una entrevista al periodista Jaime Bayly.

Recordó que esa inmensa mayoría está en los barrios de cada estado del país y es allí donde estamos haciendo un esfuerzo inteligente y entusiasta porque será esa la que decida quién será el próximo presidente de Venezuela.

García agregó que el venezolano reclama, quiere y necesita a políticos de altura y gallardía para defender la voluntad del electorado, expresada, precisamente, en el voto. Si hay una masiva participación de la oposición en conjunto, resultaría muy cuesta arriba para para el gobierno amañar el proceso. No habría posibilidad de fraude si, tal como ocurrió en el 2015, tenemos en la mano los testigos y las actas electorales a las 7 de la noche. Sin embargo, de producirse el fraude y quedar en evidencia, entonces, el elector tendría el legítimo derecho a la rebelión para la defensa de la voluntad expresada en las urnas.

En el último proceso- agregó Leocenis García, no participó la oposición como ente mayoritario, sino un grupo no representativo de esa mayoría opositora que hay en el país. No estuvieron María Corina Machado, ni Leopoldo López, tampoco Leocenis García ni Enrique Capriles, entre otros. Sí lo hizo Henry Falcón, pero él no representa a la oposición venezolana.

El representante Prociudadanos considera que es muy grande la impopularidad del presidente Nicolás Maduro. Al referirse a la situación política del país, dijo que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, deben responder ante la justicia por los delitos cometidos, fundamentalmente, los relativos a violación de Derechos Humanos.

Ante la interrogante de Jaime Bayly acerca de estos viajes realizados a los Estados Unidos, el joven político venezolano, dijo que, ni el presidente Maduro ni el gobierno toleran estos viajes, pero ven mi posición clara porque digo a qué vengo y con quién me reúno. Además, recordó que hay un juicio actual en su contra.

En referencia a los principales líderes de la oposición señaló: “¿Capriles? Lo veo muy lúcido últimamente; En cuanto a Leopoldo, a veces hay que reconocer y entender que no es el momento; María Corina es valiente. Tenemos una posición de cómo entendernos con el chavismo disidente que cada día es mayor”.

Por último, reiteró que es un opositor firme y consciente de que, con el voto masivo de las clases populares de los barrios del país, se abrirá el sendero que conduzca a la restitución de la libertad y la democracia en Venezuela y ese es el trabajo de base que ha venido desarrollando.

Nota de prensa