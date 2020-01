Nicolás Maduro aseguró este martes que no tienen a quien entregar a la excongresista colombiana Aída Merlano «por culpa del extremismo de Iván Duque».



«El jefe del Sebin me está dando las primeras declaraciones de la ciudadana colombiana detenida ayer. Aída Merlano fue capturada por ls FAES, los felicito por su metodología de acción… Yo hoy me reí mucho, el gobierno de Iván Duque ha pedido la extradición de ella a Juan Guaidó. Pido permiso para reírme, es una verdadera ridiculez porque aquí hay unos poderes públicos que funcionan más eficientementes que en Colombia. No tenemos a quien entregar a esta persona, que es más famosa, por el extremismo de Iván Duque», indicó Maduro en transmisión de VTV.

Aseveró que «Porky (Duque) es un obtuso, bruto como él solo y va a continuar con su política que lo llevará de derrota en derrota… Dicen que ellos actúan de esta forma para que no extraditen a Merlano y diga todo lo que sabe del uribismo».

En otro contexto reiteró que «llueva, truene o relampaguee este año el pueblo con su voto elegirá una nueva Asamblea Nacional. Vamos este año 2020 por la revancha. Este pueblo le va a cobrar caro a la oposición su traición y fracaso en la Asamblea Nacional”.

Por último señaló que la recién finalizada temporada del béisbol venezolano fue un éxito «pese a que trataron de sabotearla».

«Trataron de sabotear el béisbol, que no hubiera LVBP pero no lo lograron, no se los permite. La temporada 2019-2020 fue todo un éxito. Felicitamos a Cardenales de Lara y todos los fanáticos… MLB actuó de manera política y partidista contra Venezuela, no tenían razón pero rectificaron porque el béisbol no se puede meter en las diferencias entre gobiernos… El año pasado nos robaron la Serie del Caribe», finalizó.