Nicolás Maduro aseveró este viernes que propondrá al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, que nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial en Venezuela.

“Durante el 2019 los ataques han sido constantes. No hay democracia sin pueblo, democracia sin pueblo es una farsa. En el 2019 no pudieron con Venezuela, ni podrán, hagan lo que hagan desde donde lo hagan”, expresó Maduro por VTV.

En torno a la nación, aseguró que “este año 2020 debe ser un año de grandes cambios, cambios en la sociedad venezolana. Hay muchos problemas acumulados que ameritan atención y solución”.

“Cuando pasé por el 23 de Enero, me pareció estar por Bagdag, había huecos y huecos, basura, y me pegunté donde está la misión Venezuela bella, no podemos auto engañarnos. No podemos permitir que nadie nos caiga a coba, y no es por culpa de Donald Trump, es por culpa de nosotros, y debemos cambiar lo que está mal, cambiar a Venezuela para mejor y para bien, y es hoy”, advirtió.

Finalmente, anunció que “me atrevo a proponer a la ANC, a Diosdado Cabello, para que nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del poder judicial en Venezuela, y que haya un gran cambio en el poder judicial y la justicia de Venezuela, para bien, una mejor fiscalía. Delcy Rodríguez debe estar al frente de esta nueva reorganización del sistema de justicia, que lo pido como jefe de Estado”.