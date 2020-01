El activista de DDHH Alfonzo Bolívar aseguró que los ejercicios militares anunciados por Nicolás Madro para febrero tienen como fin acabar con la Fuerza Armada y sustituirla en su totalidad por la Milicia.



«Muchos milicianos integran este cuerpo por una necesidad extrema, condicionando su «lealtad» al régimen por una caja Clap y bonos, muchos son chantajeados y habría que revisar la cifras de los supuestos tres millones de milicianos, puede ser que Maduro engañe y tome cifras tanto de empleados públicos como de jubilados», dijo.

“Sabemos que muchos de estos supuestos milicianos en los que se incluyen miles de jubilados no saldrán a defender la revolución de llegar a existir una intervención humanitaria internacional”, explicó.

Bolívar recordó que «primero empezaron por corromper a los militares, invitándoles a la participación de cargos públicos que tradicionalmente en democracia eran presididos por civiles como notarías, alcaldías, gobernaciones, ministerios, puertos, aduanas, hacienda , Identificación y diferentes Cargos públicos».

Señaló que se creó en su momento un «aparato militar obediente subordinado a los poderes» que deberían ser autónomos como el legislativo, ejecutivo , judicial y las embajadas, entre otros, «secuestrando estas instancias».

«Luego se procedió a incorporar a algunos militares a las mafias guerrilleras y con ello al manejo y distribución de drogas. Los militares se hicieron prácticamente dueños de los puertos y aeropuertos, dejando la moral de los diferentes cuerpos militares y policiales en franco deterioro. Además se instauró un cuerpo represor infiltrado por agentes cubanos como la Guardia Nacional y la creación de cuerpos como el FAES y DGCIM; que mantienen en represión tanto a los ciudadanos como a los empresarios, políticos y a los mismos militares», acotó el defensor.

Recordó además que el expresidente Hugo Chávez luego de los hechos de Altamira cuando gran parte de las tropas oficiales profesionales de carrera fueron despedidos, dados de baja, presos o exiliados; «nuestra Fuerza Armada perdió lo que la caracterizó por décadas, su profesionalismo de alto nivel, para pasar a una fuerza clientelar; los militares con menos capacidades llamados en el mundo militar “cacoras” o brutos fueron ascendidos y no por mérito sino por ser adulantes y mediocres».

«Hoy por hoy, el régimen de Maduro no cuenta con la Fuerza Armada, los militares que no saben hacer más nada sino ser militar (los que llamamos institucionalistas) están secuestrados, intimidados. Los mismos militares permitieron que esta situación llegara hasta donde está hoy en día, secuestrados, con miedo, ya no visten de verde, ni usan uniforme de gala, solo cuentan con el repudio de los venezolanos dentro y fuera del país».

Bolívar recalcó que millones de civiles «creemos en la institucionalidad y en aquellos militares que deberían dar un paso al frente y de manera contundente restaurar el orden constitucional. Los militares cuentan con dos ejércitos uno adentro y otro en el exilio. Si el de adentro se decide, los militares en el exilio y los ciudadanos los respaldaremos. Los venezolanos lo tenemos claro».

«Nuestra Fuerza Armada tiene que ser reinstitucionalizada, capacitada y actualizada a los estándares mundiales como lo fue en el pasado. Venezuela contó por décadas con el apoyo y asesoría militar de las grandes potencias como Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, quienes apoyaron el adiestramiento, profesionalización, capacitación y dotación de equipos del primer mundo a los militares de nuestro país», apuntó.

Expresó que dicha institucionalidad de la Fuerza Armada «quedó en el pasado», debido a la destrucción que «inició Chávez y continuó Maduro, lamentablemente tenemos en este momento un militar resentido e incapaz de ejercer su profesión con dignidad».

«Todos recordamos cuando Chávez ascendió sin méritos a sub-oficiales, allí fue el comienzo de la inmoralidad. Luego muchos de ellos fueron introducidos en la administración pública creando el andamiaje burocrático militar. Estos sub oficiales ascendidos a oficiales fueron convertidos en fichas de la construcción del socialismo del siglo XXI», agregó.

Aseveró que ahora «vemos la creación e incremento de las Milicias junto a los militares serviles a Maduro».

De igual forma Bolívar indicó que se infiltraron cubanos en la Fuerza Armada y empezaron las bajas militares en masas. «Las deserciones y muertes en situaciones extrañas de muchos militares que empezaron a ser disidentes al régimen, comenzaron a causar miedo en las filas, estrategia cubana llevada al pie de la letra. Nuestra inteligencia fue vulnerada y puesta al servicio de Cuba y al régimen; trayendo como consecuencia el secuestro de la Fuerza Armada».

«En este momento hay muchos militares venezolanos en el exilio, que se manifestaron en insurrecciones develadas por traidores o tarifados del régimen, estas insurrecciones que solo derivaron en militares presos o exiliados, sin embargo algunas de estas insurrecciones según se dice, fueron develadas por políticos traidores y colaboracionistas del régimen», detalla.

Enfatizó que en este momento la cúpula militar «está corrompida y para la verdadera recuperación y reconstrucción de la Fuerza Armada y su institucionalidad, debemos confiar en aquellos capitanes, tenientes, primeros tenientes y tropa profesional que hace vida y cumple funciones en Venezuela, como aquella que se encuentra en el exilio constitucional, fieles servidores del estado de derecho».

«El llamado es a estos jóvenes venezolanos, militares que juraron defender a su país, a retomar el hilo constitucional y echar a un lado todas las órdenes de sus superiores influenciados por las fuerzas injerencista provenientes del régimen cubano y ruso. El pueblo y los militares están amordazados a la miseria y al miedo, sin embargo existe una fuerza moral tanto en Venezuela como fuera de ella para recuperar la institucionalidad de la Fuerza Armada», finalizó.

Nota de prensa