El embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio, señaló este lunes que estarán “encima” de la supuesta inversión de 12 millones de dólares de Nicolás Maduro al contratar un lobby en Estados Unidos que busca restablecer relaciones con el Gobierno de Donald Trump.

“Maduro paga 12 millones de dólares a firma en USA para que lo ayuden con Pdte Trump. Después dice Maduro que no puede comprar comida por las sanciones. Estaremos encima de esto: Ally of Venezuela’s Maduro hires DC lobbyist to build ties”, posteó Vecchio en su cuenta Twitter.

Vecchio posteó en torno a una publicación que reseña que el principal abogado de Nicolás Maduro, el inspector general Reinaldo Muñoz, contrató a un cabildero de Washington cuyo negocio se ha disparado bajo la administración de Donald Trump como parte de un esfuerzo de 12,5 millones de dólares para aliviar las sanciones y restablecer las relaciones bilaterales si la campaña respaldada por Estados Unidos para derrocarlo se detiene, detalló AP.

Muñoz contrató al “Robert Stryk’s Sonoran Policy Group” como parte de un contrato más amplio que suscribió con Foley & Lardner, una firma de abogados con oficinas en Washington.