El diputado José Luis Pirela indicó este martes que el tema de la injerencia cubana en Venezuela no es nuevo y data del año 2007 cuando lo anunció el expresidente Hugo Chávez.

“A los cubanos no les importa el destino de este país, ni siquiera les importa el destino del régimen con el que están asociados, porque no han jugado a un modelo de éxito, y en el 2007, porque eso no es nuevo el tema cubano, cuando hablan de incorporar a un cubano en el consejo de ministros lo cual es un delito de lesa patria, lo que están haciendo es legalizando el concubinato que comenzó hace varios años”, afirmó Pirela en declaraciones difundidas por TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “el modelo cubano se instauró aquí en el 2007, y lo anunció Hugo Chávez el 15 de diciembre en el Teresa Carreño cuando anunció tres cosas, cuando anunció el partido único para imponerle a Venezuela una ideología única, y Venezuela lo derrotó en la consulta del referéndum”.

Por su parte el diputado José Prat expresó que “ese anuncio hecho por Maduro confiesa un delito, eso debe constar en actas, y que en el acuerdo sea tratado de ese modo, es la confesión de un delito porque no es nueva la injerencia cubana, Maduro lo que ha hecho es darnos la razón a quienes decimos desde hace 20 años que eso ocurre, como lo dijo Pirela”.

