Nicolás Maduro reiteró este viernes que el Gobierno de Iván Duque no quiere que la excongresista Aída Merlano sea deportada «porque sabe mucho y no quiere que confiese».



«Nosotros queremos justicia y él Gobierno de Iván Duque no ha querido solicitar los más de 30 casos que tenemos. Por algo será. Estoy convencido que no quieren que Merlano llegue a Colombia y confiese», apuntó Maduro en un acto del TSJ.

Ante esto anunció la decisión de «invitar a todas las instituciones colombianas, a la prensa, diputados y senadores a venir a Venezuela para que entrevisten a Aída Merlano y diga todo lo que sabe y haya Justicia. Si Iván Duque no quiere a Aída Merlano, se abre las puertas a Colombia».

Precisó que Merlano «está a la orden del Ministerio Público. Todo indica que Iván Duque va a persistir en su fantasía política de creer que en Venezuela manda Juan Guaidó. Él le envió una carta solicitando su deportación».

«Venezuela tiene una agenda intensa en nuestro país. Hay una agresión permanente desde Colombia. Desde Colombia conspiran permanentemente contra la paz de Venezuela. Se debe alertar al mundo y autoridades de esos grupos terroristas que buscan desestabilizar, y detrás de esos planes terroristas está el nombre de Iván Duque, y su desesperación», puntualizó el Mandatario chavista.