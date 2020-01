Nicolás Maduro indicó este viernes que el 61% de la población de Europa y Estados Unidos dice que el capitalismo “fracasó” y aseguró que el socialismo es la vanguardia.

“Este año hay elecciones en Venezuela, la Constitución nos obliga a renovar el quinto poder del país. Hago un llamado a todos los países para que nos apoyen en esas elecciones parlamentarias, a China, a Rusia, para que nos ayuden”, sostuvo Maduro en cadena nacional.

Además sobre las elecciones de la AN agregó que “a veces soy medio pitoniso, fui al futuro y ya vi a todo el pueblo en las elecciones, y que el pueblo nos dará una gran victoria en la AN, para recuperar la AN. Abogo para que tengamos una sola agenda mundial de lucha y movilización permanente y cada quien lleve la lucha en su país y estemos unidos en las ideas, en el espíritu y en la fuerza”.

“Nosotros no somos anti EEUU, somos anti imperialistas, anti racistas, anti supremacistas. Por eso yo aprecio al pueblo estadounidense. Venezuela es hoy por hoy el centro de la política mundial del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y aún así con todo lo que han hecho, con todo lo que han invertido, no han podido ni podrán con Venezuela, ni ahora ni nunca. El imperio a cualquiera que muestre simpatía o respeto por Venezuela, lo llama por teléfono y lo amenaza. Nos persiguen en el mundo. El 61% de la población de Europa y Estados Unidos dice que el capitalismo fracasó”, acotó.

Sobre los recientes hechos en el Medio Oriente, reafirmó su apoyo una vez más a Irak. “Todo el apoyo al pueblo de Irak en su lucha por sacar a las tropas norteamericanas imperialistas del territorio sagrado de Irak. ¿Dónde están los organismos de Derechos Humanos en el mundo?. Un millón de iraquíes muertos por efectos de la guerra. ¿Es que la vida de nuestros hermanos de Irak, árabes, musulmanes no vale para los organismos mundiales?”.

“Hoy la revolución está más fuerte que nunca, más vital que nunca y hoy la oposición está más dividida, derrotada y debilitada que nunca. El mundo está diciendo que el capitalismo se agotó… Nosotros en el mundo somos la vanguardia para superar al capitalismo”, concluyó.