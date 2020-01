Nicolás Maduro advirtió que este año 2020 el gobierno de Estados Unidos buscará destruir el sistema de salud venezolano, para así afianzar la matriz que justifique una intervención humanitaria.



«Ciertamente es en materia de salud donde más nos ha golpeado el bloqueo, las sanciones, la persecución. ¿Qué no hemos hecho para mantener la dotación de medicamentos? Milagros. Tómese en cuenta que el imperio pretende destruir el sistema de salud, por ahí vienen los tiros, trabajadores, para afianzar la matriz mediática que justifique una intervención a partir de una crisis humanitaria, lo que no dicen es que han pretendido atarnos de pies y manos, han puesto todos tipo de trabajas, es una persecución del gobierno de EEUU, qué difícil se ha hecho», señaló.

Sin embargo, valoró los esfuerzos de su gobierno y expresó que se realizaron más de 590 mil intervenciones quirúrgicas y se realizaron más de 373 partos y cesáreas. «Han venido migrando por la misión Parto Humanizado», dijo.

«Estoy consciente de que no basta con lo que hemos hecho, que hay mucha necesidad, de que no basta que el sistema público de salud siga siendo gratuito y que mantenga todavía un apreciable nivel de calidad. Tal nivel debe elevarse, mejorarse y no hay excusas desde el gobierno para lograr esta gran meta de elevar la calidad de la atención de nuestro pueblo», expresó, durante la entrega de su Memoria y Cuenta ante la ANC.

Igualmente, señaló que no se puede ver a Venezuela como un país que no sufre ninguna agresión y reiteró que la supuesta guerra económica, es una guerra «despiadada, política, diplomática, económica, financiera, comercial y petrolera»; y que bajo esas condiciones, «hemos logrado mantener defender e incrementar los ingresos directos e indirectos del pueblo, visibles e invisibles, ¿o no?».

Por otra parte, aplaudió el «eficiente papel» de los Clap y dijo que es decisiva «la consolación de las redes productivas, la consolidación de los Clap, que sea la nueva célula social del socialismo bolivariano, unir los Clap con la milicia para garantizar la alimentación».