Nicolás Maduro aseveró este viernes que el “pueblo” quiere pagar sus servicios y recibir buenos servicios públicos, aunque reiteró en que el sistema de cobros no se debe parecer a Colombia o Chile, donde la población “no tiene derecho” a sus servicios.

“Las 7 líneas estratégicas que lancé en la ANC y la agenda de necesidades deben ponerse de acuerdo y debatirse, e invertir en dólares, yuanes, petros, bolívares. Debemos llevar la capacidad de gobierno municipal y local. Hay que buscar al poder popular todos los días y articularse profundamente con la capacidad de autogobierno. Gobernar con el poder popular es nuestro éxito o nuestra derrota”, afirmó Maduro en una reunión con los alcaldes por VTV.

El líder oficialista aseguró que “solo nosotros tenemos un plan, un proyecto, sólo nosotros tenemos la verdad y la visión para avanzar en el buen gobierno municipal. La agenda que hemos venido construyendo, me parece muy bien que la pongamos a prueba en un proceso de debate y ampliación. Nos descuidamos y llega el año 2021, y 2024 y 2040”.

“Siempre es buena la experiencia de otros países del mundo para ver como tratan nuestros problemas, como resuelven esos problemas que tenemos. A nosotros nos va mejor es en las elecciones municipales, en esas elecciones nos va mejor, porque tenemos un proceso de renovación”.

Por otra parte, ironizó sobre un posible visita a EEUU. “Mis saludos a Washington, pronto estaré por allá, ustedes se ríen, pero así será. Abrams tus medios libres no dicen nada de nuestros debates y decisiones”.

“Ya basta de diagnósticos, debemos ir a la acción compañeros, ¿hasta cuándo tantos diagnósticos?, ahí están los equipos, se busca el personal y se empieza a recuperar las unidades productivas. Estoy de acuerdo en que se municipalice la recaudación del Seniat, recaudar más, ganar más y que todos vivamos felices”.

“Los servicios públicos han sido muy golpeados, por el bloqueo, pero también por la incapacidad, por gente que ponemos en los cargos y van a robar, o son unos flojos y no ven la necesidad del pueblo. Tenemos que mejorar los servicios, el internet debe ser el mejor, el servicio telefónico también, y que pague más el que más gane usando el servicio telefónico. El pueblo quiere pagar sus servicios y recibir buenos servicios públicos, pero ahí tienen que pagar, y ustedes los alcaldes deben estudiar eso, porque la gente quiere pagar sus servicios, aunque no estamos hablando como Colombia o Chile, que el pueblo no tiene derechos con sus servicios. El socialismo debe garantizar servicios que funcionen y sean de calidad”, sostuvo.

Sobre la participación de líderes opositores en la procesión de la virgen del Valle en el estado Lara, dijo que “me parece la cosa más ridícula y estúpida que hay meterse en una procesión de un santo para decir que hay gente con uno. En este caso hay que respetar lo de la virgen del Valle, respeten a la virgen y a los creyentes, me parece ridículo lo que hace la oposición. Eso lo he rechazado toda mi vida”.