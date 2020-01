Nicolás Maduro cuestionó este jueves si el Gobierno de Iván Duque se ha favorecido de la fuga de la excongresista Aída Merlano quien está detenida en El Helicoide, sede del Sebin.



«Duque no quiere que regrese a Colombia Aída Merlano porque sabe muchas cosas de la clase política de ese país, esa es la verdad. Nosotros tenemos a la senadora y Colombia debería hacer los procedimientos legales para que sea extraditada pero el Gobierno de Duque no quiere la extradición ¿será que favorecieron su fuga de Colombia para no declarara todo lo que sabe? En Venezuela tenemos más de 30 personas capturadas por solicitud de Interpol y Duque no los ha solicitado porque no le conviene», señaló Maduro en cadena nacional.

Detalló el Mandatario oficialista que mantienen apresado también «al líder de Los Ratrojos, a alias «vaquita» quien dirigió la entrada delincuencial a Colombia de Juan Guaidó. También tenemos a alias «Nandito» pero el Gobierno de Iván Duque no quiere que los deportemos».

«La senadora Aída Merlano está hablando y lo está contando todo. Duque no quiere que se sepa la verdad, por eso él se escuda detrás del mundo de Narnia-Guaidó. Él está guiado por una ideología extremista… Duque va a quedar sorprendido en los próximos días», afirmó Maduro.

Sobre la propuesta de retomar las relaciones con el vecino país a nivel consular, Maduro subrayó que «Duque declaró que no va a abrir las relaciones consulares en Venezuela porque hay violencia. Yo pregunto, dónde hay violencia ¿en Venezuela o Colombia? Colombia está plagada de violencia y ahora viene a tomar como un justificativo no creíble, ridículos, falsos».

«Yo estoy listo para abrir las relaciones consulares ya. Las relaciones no pueden regirse por ideologías. El presidente Duque cae en el extremismo ideológico y pone sus intereses sobre las de Colombia», sentenció.