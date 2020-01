El diputado Omar González sostuvo este viernes que Nicolás Maduro “destruye” a la Fuerza Armada Nacional, ante el anuncio de la incorporación de las milicias como un nuevo componente dentro de la institución castrense venezolana.

“El ejército libertador de América, ese ejército profesional que se capacitó a principios del siglo XX, hoy en día está siendo carcomido desde adentro. Primero fue una politización descarada y abierta, y ahora es la incorporación de grupos no militares en su seno”.

El parlamentario aseguró que la incorporación de las Milicias a la FAN está siendo rechazado por muchos sectores dentro de los cuarteles que ven con desconfianza la desprofesionalización de la carreras de las armas.

“A quienes deberían ser los defensores de la constitucionalidad de la nación, quienes están llamados a defender la integridad del territorio nacional, quienes son parte esencial de nuestra sociedad, desde hace 20 años los han lanzado a un mundo de inmoralidad, los han corrompido y ahora pretenden desprofesionalizarlos”, afirmó.

El parlamentario afirmó que los movimientos en el seno de la Fuerza Armada obedecen a la desconfianza de Nicolás Maduro hacia los cuadros medios y altos dentro de la institución armada.

“El usurpador sabe que no puede dormir una noche completa, porque no sabe quién está a su alrededor, no sabe quién lo traicionará en el momento menos esperado”.

Pavor



González agregó que entre los temores evidentes de Maduro está la creciente cooperación militar entre Estados Unidos de Norteamérica y Colombia.

“Las recientes maniobras conjuntas entre los ejércitos estadounidense y colombiano, creó pavor entre los usurpadores; porque saben lo que eso significa y saben que dentro de las Fuerza Armada cada vez hay menos interés en defender a un régimen que a todas luces es ilegítimo e írrito”.

Explicó que todo este escenario a empujado a la usurpación a tratar de suplantar a los soldados profesionales de las distintas fuerzas por lo que constituyen las Milicias y los diversos brazos armados del Psuv como son Los Colectivos y los grupos guerrilleros venezolanos, colombianos e iraníes que pululan por toda Venezuela.

El diputado hizo un llamado a los interno de los cuarteles para que “salven a Venezuela y a su institución”.

Nota de prensa