El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que todavía falta mucho tiempo para que haya un desenlace en el conflicto venezolano y que la oposición solamente está celebrando su reunificación.



«Una guerra se gana luego de muchísimas batallas y no estás probablemente cerca del final. La oposición, porque hoy aparezca Juan Guaidó en el hemiciclo , está celebrando que se reunificó, no que están llegando a Miraflores, estás celebrando que se había deteriorado, se fracturó y ahora se reunifica. ¿Ahora como brincamos de ahí al final de la historia? Todavía falta mucho tiempo y la gente tiene que entender que esa lucha es larga porque de lo contrario no celebra sus batallas ganadas sino que siente que siempre pierde porque lo que quieren es un cambio de gobierno, y es un error. Esta batalla fue una batalla exitosa», indicó León.

A su juicio, los hechos del 5 de enero no fueron más que una «estrategia típica» del gobierno, el crear una «gran confusión» y que Guaidó no entro al hemiciclo de sesiones porque estaba «luchando porque entraran los demás».

«El 5E lo que hicieron fue una estrategia típica, una gran confusión. No creo que ellos no hayan dado una orden para que Guaidó no entrara al hemiciclo, yo creo que no entro porque estaba luchando porque entraran los demás, a Guardó seguro lo iban a dejar entrar porque en el reglamento interno necesitaban que estuviera adentro. Si permitían que entrara y se contaban los votos con Guaidó adentro manteniendo algunos diputados afuera, entonces hubieran podido verificar que habían diputados y contarse», explicó, durante una entrevista en TVVenezuela.