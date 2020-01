El líder de Prociudadanos, Leocenis García, aseveró este viernes que el chavismo no puede robarse las elecciones si los venezolanos se movilizan para participar en el proceso.

«Nadie quiere decir que si movilizamos al país, Maduro no puede robarse unas elecciones donde tengamos las actas. Esa es la verdad», posteó en Twitter.

«El político que trata de agradar a todo el mundo, no es un líder, es un perdedor que no sabe convivir con sus detractores», enfatizó.

