El exalcalde metropolitano Antonio Ledezma denunció este domingo lo que consideró un «golpe parlamentario» que fue ejecutado con fuerzas a órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.



«Golpe parlamentario más que comprobado. En Venezuela se perpetra un golpe parlamentario ejecutado por fuerzas bajo ordenes de narcotirania y aliados de Cuba, Rusia, ElN, FARC, Hezbolá. Es evidente que no servirían para nada ni elecciones ni más diálogos. Es hora de que comunidad internacional proceda», señaló Ledezma en Instagram.

En tanto, el diputado Richard Blanco, en voz de ABP, indicó que ese partido votará bajo protesta por la reelección de Juan Guaidó, y le pide pide que honre lo votos a favor que obtenga.

«No podemos jugar a carritos chocones con quienes están en Miraflores utilizando recursos del narcotráfico, del terrorismo, de acosar a los parlamentarios, de comprar consciencias como hicieron con unos vagabundos, el presidente tiene que hoy honrar los votos de quienes vamos a votar por él, porque estamos en desacuerdo de que el presidente se deje escuchar por cuatro organizaciones, todos somos diputados», señaló el diputado Richard Blanco.

Para este domingo está prevista la elección de la nueva junta directiva de la AN. Se conoce hasta ahora que con el voto de los diputados del GPP que Luis Parra será el nuevo presidente de la AN, aunque no hubo quórum por los múltiples bloqueos de funcionarios de seguridad para impedir el paso de los parlamentarios liderados por Juan Guaidó.