La diputada Karim Vera (PJ-Táchira) condenó este jueves las intenciones de un grupo de diputados ex-Primero Justicia que hoy reclaman ante el TSJ las siglas del partido.



«Hoy se evidencia que Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez no solo fueron traidores, sino que son ladrones y hoy quieren apropiarse con la ayuda de Nicolás Maduro de las siglas de Primero Justicia. Este partido es más que unas siglas, es un sentimiento arraigado en su dirigencia que lucha, a pesar de las circunstancias por lograr la libertad, que no se arrodilla ni se vende por unas pocas monedas de plata, es valor y principios democráticos, es el partido de quienes hoy damos la pelea dentro y fuera de Venezuela. Es el partido de Fernando Albán, asesinado por los compinches de los traidores y ladrones, es el partido de mi hermano Juan Requesens, secuestrado por el régimen por no rendirse a la dictadura», comentó Vera en Twitter.

Este miércoles el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, denunciaba publicamente las intenciones de este grupo de diputados de «secuestrar» las siglas del partido PJ y para ello insistirían hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Desde tempranas horas de la mañana un grupo de supuestos militantes de PJ se acercaron al máximo tribunal para acompañar al grupo de diputados que materializarían estas intenciones.