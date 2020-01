El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró este lunes que las sanciones que aplicó el Departamento de Estado de EEUU a Luis Parra y otros 6 diputados, las harán otros países.

“Hemos visto la reacción inmediata de EEUU con respecto a los sucesos en la AN, lo que pasó el 5 de enero, lo que pasó el 7 de enero, es una demostración que hay una intención, de la dictadura de Nicolás Maduro, de acabar con la AN, o de controlarla. Nosotros no lo vamos a permitir. Yo creo que hay que reivindicar la actuación, no sólo de 100 diputados, de muchos más, porque el 5 de enero había allí 125 diputados, todos dispuestos acompañar a Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional y a acompañar la lucha por la liberación de Venezuela, lo que pasa es que había 25 diputados, cuyos principales estaban ahí, y estos no podían aparecer en el acta, pero lo importante es que la gran mayoría de los diputados venezolanos ha sido consecuente con la lucha que estamos librando a favor de la liberación de Venezuela”, detalló Guanipa a los medios de comunicación en declaraciones compartidas por TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “si hubo algún grupo de diputados encabezados por Parra que tomó la decisión de traicionar a sus estados, de traiciona a país, a sus partidos, de traicionar el futuro de Venezuela, ellos que asuman su responsabilidad, y lo que hoy está haciendo EEUU, y seguro que lo van a hacer otros países, es sancionar a quienes intentan acabar con la esperanza de Venezuela, a quienes intentar acabar con la posibilidad de que nosotros salgamos de esta situación”.

La OFAC, la agencia de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de EEUU emitió este lunes un listado de personas especialmente designadas y bloqueadas por el gobierno de Estados Unidos, en el cual se mencionan a: José Dionisio Brito Rodríguez, Franklyn Leonardo Duarte, Negal Manuel Morales Llovera, José Gregorio Noriega Figueroa, Luis Eduardo Parra Rivero, Conrado Antonio Pérez Linares y Adolfo Ramón Superlano.