El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, criticó a Enrique Ochoa Antich por haber solicitado que se repita la elección de la junta directiva del Parlamento, aseverando que el 5E no tuvo lugar ningún acto parlamentario sino una «montonera».



Desde su oficina y en declaraciones a ND el miércoles 15, Guanipa precisó: «La propuesta de que se repita la elección no sé si es una propuesta del MAS o de una persona que ha demostrado una actitud sumamente blanda, Ochoa Antich. Yo creo que los hechos están a la vista. Ese día hubo una farsa. No fue una sesión porque allí no se constató el quórum. No hubo ninguna propuesta. No se hizo ninguna elección ni se verificó la votación».

«Simplemente una montonera se subió y se juramentó, Parra y compañía están equivocados al decir que apoyamos la sesión porque estábamos allí. Yo estuve pero yo no avale eso. Nosotros estábamos esperando que se iniciara la sesión, esperando a Guaidó. ¿Cómo vamos nosotros a reconocer una farsa? Luis Parra puede decir misa, pero allí no hubo ninguna sesión y él no puede utilizar la presencia de los diputados para avalar la farsa que se hizo».

Precisó que Guaidó no aplazó la sesión porque no pudo ingresar al Palacio. «Él nunca llegó a dirigirlo ejecutivamente, pese a que le correspondía. Al diputado Héctor Agüero lo sacaron de una diálisis para que hiciera eso; todo se convirtió en una anarquía».

Asimismo, consideró que lo ocurrido forma parte de un plan de Maduro para acabar con la oposición. «Han intentado acabar con nosotros y cambiar la correlación de fuerzas. Primero fue cuando intentaron sacar del juego a los diputados de Amazonas. Luego la persecución, la extorsión, la cárcel, el exilio y con todo y eso intentaron comprar diputados».

«Más allá de que algunos decidieron vender su conciencia no lo lograron y estamos conscientes de que es una situación compleja. Pero todo ha sido obra de la dictadura. Ahora intentan a través de la violencia y el asalto al Palacio Federal Legislativo acabar con el poder fundamental. Pero nosotros no vamos a usar la fuerza como lo hace la Fuerza Armada, que es cómplice de la dictadura. Nosotros vamos a intentar ingresar al Palacio y si no, sesionaremos en otro lado».

Guanipa aseguró que los venezolanos y el mundo reconocen a la junta directiva presidida por Guaidó. «La AN son sus diputados. La gente nos conoce y nos apoya. Ellos creen que van a llenar los espacios de los diputados con colectivos. Han hecho creer a la gente que es estúpida y que harán ver que la AN está funcionando. La Asamblea Nacional funciona donde están sus diputados y eso lo vamos a hacer valer», enfatizó.

Parra no tiene quórum y nunca lo va a tener

Guanipa indicó que Luis Parra miente flagrantemente. «¿Cuáles son los otros diputados si él tiene 17 de los cuales 7 son suplentes y le sumas 55 del Psuv que fueron elegidos en 2015 no dan 84 diputados para hacer la plenaria ni para hacer quórum. Ese quórum nunca existió ni va a existir».

Sobre la lista de asistencia que Parra denunció que fue robada (una exclusiva de ND), el parlamentario zuliano dijo que Parra ha dado diferentes versiones. «Primero dijo que tenía 86 votos. Luego que eran 81. Luego que le robaron la lista, que no la tenían».

«Que presente la lista. Él no tiene una lista por eso no puede formar una lista. No tienen como formar una lista porque el número de diputados es finito. La gente sabe quiénes son los diputados. ¿Me va a poner a mí en su lista? No pueden hacer una lista porque nunca tuvo quórum, porque no se hizo una sesión y porque él es un traidor. Triple traidor, traicionó al estado Yaracuy, al partido y a la patria», exhaltó.

Sobre la convocatoria de la sesión en la sede del diario El Nacional, Guanipa sostuvo que en esa sesión habían 125 diputados, de los cuales 25 eran suplentes. «100 pudimos votar nominalmente. Había quórum. Hubo propuesta de candidaturas, se hizo el acta y la firmamos todos».

Aclaró que no fue necesario la implementación del voto virtual porque tenían los votos. «El voto virtual es legal y se aplica en varios países, pero consideramos que había cierta crítica y nos encargamos de tener la mayoría necesaria».

Vamos a elecciones solo cuando se conforme un nuevo CNE desde la AN

Resaltó que el objetivo principal de la agenda legislativa es lograr el cambio político en el país y consideró que esto solo será posible a través de las sanciones y la presión externa e interna contra Nicolás Maduro.

«Se debe intensificar la presión política, social, institucional, toda la que sea necesaria. Porque esta gente no es demócrata, ni va a aceptar ninguna salida a la crisis y debemos intensificar la presión. Venezuela es un pueblo secuestrado por un dictador, un cobarde, porque Maduro y Cabello son unos cobardes que le temen al pueblo y a la expresión popular», enfatizó.

Sobre este tema, refirió al comite de postulaciones para la conformación de un nuevo CNE el cual fue formado en noviembre de 2019 y está integrado por diputados de la MUD y del Psuv. «Hemos sido tan cercanos a una salida pacífica y constitucional que hemos ido a conversar muchas veces con estos sinvergüenzas y lo último que vimos fue que le dieron una patada a la constitución el 5 de enero. Dieron una patada a la posibilidad de formar un CNE en el que todos confiemos y podamos ir a elecciones».

«Pese a esto, vamos a continuar el proceso. Si el comité produce unos nombres que sean aprobados por la AN que preside Guaidó, nosotros vamos a reconocer el CNE. De lo contrario no lo haremos, porque debe haber coherencia». Y remató: «vamos a ir a elecciones parlamentarias y presidenciales solo con un nuevo CNE».