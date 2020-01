El diputado José Brito (ex PJ-Anzoátegui) acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia/ANC para solicitar su reintegro al partido y pedir el nombramiento de una nueva directiva de PJ.

«Hemos acudido ante la Sala Constitucional del TSJ para solicitar la restitución de nuestras garantías como militantes. Esto en virtud de que, de forma violenta, ilegal e inconstitucional, fuimos sometidos al escarnio público y expulsados de esta PJ, sin haber privado una acción que tuviese que ver con un tribunal y sin que se llevara a cabo una investigación», dijo a las afueras del TSJ en Caracas.

Brito pidió el nombramiento de una nueva directiva de PJ que “se encuentre en Venezuela y se ponga del lado de todos los venezolanos”, a la vez que exigió que convoquen elecciones internas.

“A quienes alzamos nuestra voz nos pretenden sicariarnos moralmente. No queremos más los escenarios de la confrontación (…) es muy fácil desde otro lugar mandarnos a inmolar. Podemos ser indios más no pendejos”, dijo. Aclaró que no están dispuestos a aceptar “chantajes” de la oposición ni del chavismo.

Según CNV24 un grupo de personas con camisas de Primero Justicia acompañaron a José Brito y Conrado Pérez Linares a la sede del Tribunal Supremo de Juaticia. El diputado aseguró que «nadie les pagó para trasladarse hasta el lugar».

Brito también se refirió a las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la directiva de Luis Parra.

«Yo no tengo la fuerza ni los 30 millones de dólares que dio la USAID para que armaran un aparataje mediático. Yo soy un pobre ciudadano de El Tigre (…). Sobre el caso de las sanciones, le decimos a nuestros hermanos de EEUU que solo ven una partecita de la película. Quiero que nos den la oportunidad de ver la película completa para que vean que le han llenado la computadora con información falsa y en EEUU puedan comprobar que esta es la vía para salir de la tragedia y ellos van a acompañar la vía electoral», enfatizó.

Brito también le envió un mensaje a los parlamentarios que apoyan a Guaidó: «Dejen la manipuladera… y reconozcan a los muchachos que subestimaron. La rebelión se hizo efectiva y hay un nuevo presidente de la AN que se llama Luis Eduardo Parra, que estamos del lado de la solución y no la confrontación. Y que no queremos más heridos, ni más, no más puerta giratoria de presos políticos, que salen 3 y entran 5».

También cuestionó a Guaidó afirmando que la resolución del conflicto en Venezuela no pasa por “rescatar” a la televisora del Estado, Telesur, sino por sacar a Nicolás Maduro de Miraflores