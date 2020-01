El diputado José Brito (PJ) arremetió hace minutos contra Juan Guaidó a quien calificó como una decepción, insinuando de que su reelección no es un hecho cantado. Agregó que su opinión es compartida por un grupo de diputados cuyos nombres no precisó.

Hoy pretenden chantajearnos de que si no es Guaidó es el diluvio. Que si no es Guaidó no hay apoyo internacional», dijo a las afueras del Parlamento. «La verdad es que sin Guaidó el apoyo internacional seguirá llegando porque el apoyo es a la institución, no a una persona».

«La verdad es que Guaidó le mintió al país y a la comunidad internacional al negociar con el Gobierno. El problema no es que Guaidó dialogó sino que no le informó al país ni a la comunidad internacional. Y nunca rectificó la ruta planteada. Guaidó llevó al país a un callejón sin salidad. Guaidó le pidió a nuestro pueblo estar en la calle y en cada una de esos eventos la frustración carcomió su espíritu del lucha. Hoy vemos en la calle frustracion y agotamiento».

Brito exigió un cambio en la ruta.»O seguimos por el mismo camino, la misma ruta de los tres pasos que nos llevó aun punto muerto, o buscamos una nueva ruta. Ello implica un acercamiento a los factores de poder. Para mejorar la calidad de vida de la gente…. Guaidó, durante el 2019 fuiste la esperanza pero hoy eres la mayor decepción. Eres el pasado».

Brito criticó también que el Parlamento no haya aprobado el crédito otorgado por la CAF para el sector eléctrico y «pidió perdón» a Colombia.

«Pedimos perdón a nuestro hermano pueblo y gobierno colombiano… cuyo gobienro se enteró de las negociaciones (con el Gobierno) por redes sociales. Pedimos perdon por la pérdida de recursos en El Cucutazo. Le mandamos nuestro apoyo a Calderón Berti».

«Con Guaidó no hay solución para resolver la crisis eléctrica, sobre todo en el Zulia, con el crédito de la CAF por 350 millones de dolares».