El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, indicó este jueves que a pesar del “bloqueo criminal” que ha hecho EEUU, han garantizado una educación gratuita y de “calidad”.

“Hoy presentamos esta feria nacional de recursos para el aprendizaje, para ver que hacen los maestros en torno al aprendizaje, hicimos exposiciones a través de circuitos escolares. Estas actividades inciden en el mejoramiento de la capacidad de educación, en Venezuela hay una educación gratuita y de calidad, de esta manera contribuimos en la calidad de nuestra educación”, afirmó Istúriz por VTV.

El ministro oficialista agregó que “en medio de ese año difícil del que venimos no hemos flaqueado, no hemos dejado de garantizar el derecho a la educación y tiene que ver con el esfuerzo, compromiso y dedicación del maestro. En medio de ese bloqueo criminal, no podemos negarnos de ofrecer una educación de calidad en medio de las dificultades”.