La periodista Sebastiana Barráez denunció este viernes que tras el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva «GD Mariano Montilla Padrón» en Luepa hay varios militares detenidos y 13 pemones a los que se les violan sus derechos.

«Trece indígenas permanecen detenidos en los sótanos de la Dgcim, a quienes no les han permitido bañarse, que hasta el día miércoles no habían podido cambiarse de ropa, que no les habían dado alimentos. “Sus ropas están podridas. Ellos están tirados en el piso. Encerrados en celdas pequeñitas”, dijo una fuente a Infobae.

Crítica Barráez que a los tribunales, los jueces, los fiscales y los defensores públicos están olvidando que los indígenas tienen una condición especialísima que les permite, entre otras cosas, ser juzgados por sus jueces naturales, es decir la de los indígenas.

