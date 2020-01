A 2 años de la muerte de Óscar Pérez y su equipo, en Twitter honran a quien falleció en un operativo policial tildado de «la masacre de El Junquito», donde cuerpos de distintos organismos de seguridad del Estado participaron, con la intención de eliminarlos.

«Hoy es 15 de enero. Se cumplen 2 años de la Masacre de El Junquito. Ese doloroso lunes mi día comenzó trasladándome al lugar donde Óscar Pérez denunciaba en vivo por las redes sociales que los estaban asesinando. No nos dejaron pasar. Inmediatamente abrimos investigación», recordó la diputada Delsa Solórzano.

Hizo un recuento de sus acciones al frente de la comisión especial para el caso designada por la AN el 16 de enero. «Fueron varios días de dolor y angustia junto a los familiares de los héroes de #ElJunquito».

Hoy es 15 de enero. Se cumplen 2 años de la #MasacreDeElJunquito . Ese doloroso lunes mi día comenzó trasladándome al lugar donde Oscar Pérez denunciaba en vivo por las redes sociales que los estaban asesinando. No nos dejaron pasar. Inmediatamente abrimos investigación (hilo) 1.

«Nunca dejamos de sorprendernos de la fortaleza de algunos de los familiares, como la madre de Abraham Agostini, quien no ha dejado ni un día de mandarme la bendición como una madre», señaló Solórzano.

Remarcó que «todos y cada uno de los asesinados por el régimen» merecen que hoy se honren sus memorias y afirmó que no descansará «hasta obtener justicia».

El coordinador de Prociudadanos, Leocenis García, también conmemoró el día y compartíó un video en su cuenta de Twitter. Afirma que fue un «homicidio, un asesinato, por parte de las autoridades venezolanas».

El 15 de enero de 2018, un operativo policial acabó con la vida de Óscar Pérez y un grupo de uniformados que decidieron ir contra Nicolás Maduro. Estaban ocultos en un chalet ubicado en la urbanización Araguaney, en el kilómetro 16 de El Junquito, y que luego fue destruido.

En redes sociales se apreciaron mensajes de Pérez, que pedía un alto al fuego y que estaba dispuesto a entregarse, pero afirmó que los funcionarios del gobierno querían asesinarlo.

Se vio en redes el uso de armamento pesado y hasta lanzacohetes (RPG), en un extenso tiroteo que duró parte de ese lunes. Ya Pérez había sido calificado de terrorista en el seno del gobierno, y un enemigo jurado a la nación.

Pero, dice Leocenis, «los actos de Óscar Pérez no fueron terroristas y no lo fueron porque en ninguna de sus apariciones hubo civiles que cayeran abatidos producto de sus acciones. Fueron mensajes políticos y a quien ejerce la política no se le puede tratar ni como un delincuente o como un terrorista».

«El Gobierno de Venezuela ha cometido un homicidio y ese homicidio tiene que ser no solamente repudiado o protestado, tiene que ser combatido con toda la fuerza», aseguró.

Señaló a Nicolás Maduro, a Néstor Reverol y a Tarek William Saab, de ser, «si no le explican al país quién dio esa orden, unos asesinos. Y si explican que algunos actuaron sin permiso de ustedes y lo han mantenido en silencio, ustedes son los cómplices de un asesinato, y esta es la verdad».

#15Ene #OscarPerez Se cumplen dos años del homicidio de Oscar Pérez, perpetrado por el régimen de Nicolas Maduro en el Junquito, un acto de terrorismo de Estado que intentó enviarle un mensaje de miedo a opositores. Honor a Oscar Pérez!

En esa línea, la abogada de DDHH, Tamara Suju, señaló: «Hoy, hace 2 años, Oscar Pérez, Daniel Soto, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Abraham Agostini, José Díaz y Lisbeth Ramírez, fueron Ejecutados x la NarcoTirania, luego d rendirse públicamente. Recibieron tiros de gracia. El mundo siguió en vivo su ejecución».

«Hoy se conmemoran dos años de la Masacre de El Junquito cuando el régimen criminal asesinó a Óscar Pérez y sus 6 compañeros ante la mirada de todo los venezolanos y el mundo», comentó por su parte David Smolansky.

Y aseguró que habrá justicia para todos ellos, a quienes calificó como «héroes caídos por la libertad».